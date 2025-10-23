Békemenet 2025: a magyar emberek egysége a béke záloga

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) október 23-án tartja idei Békemenetét. A fővárosi felvonulás az Elvis Presley térről indul, és a Kossuth téren zárul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet. A rendezvényre az ország számos pontjáról, köztük Fejér vármegyéből, Dunaújvárosból is sokan készülnek, de nálunk is követhetőek lesznek a legfontosabb események.

A 2025-ös Békemenet tétje még nagyobb, mint valaha

Fotó: Keller Mátyás / Forrás: Ripost

A Békemenetet szervező CÖF–CÖKA sajtótájékoztatóján Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája elmondta, hogy a legelső Békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú rendezvény.

Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök

– fogalmazott.

Orbán Viktor beszéde zárja a Békemenetet

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóviője szerint Aaz esemény a magyar emberek közös üzenete Brüsszelnek: Magyarország nem enged a háborús nyomásnak.

A békemenet az 1956-os hősök előtt is tiszteleg, miközben a mai Magyarország függetlenségét és önrendelkezését ünnepli.

– A résztvevő szellemi honvédők számos alkalommal világos üzenetben tudatták Brüsszellel, hogy kiállnak a nemzeti kormány által képviselt nemzeti érdekek mellett, és nem hagyják magukat, ha igazságtalan támadás éri Magyarországot – tette hozzá, kiemelve, hogy túlzás nélkül állítható, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába, szakadékba taszítva ezzel Európát.