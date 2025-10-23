október 23., csütörtök

Élő közvetítés

45 perce

Békemenet 2025: a magyar emberek egysége a béke záloga

Címkék#Békemenet#Orbán Viktor#Ukrajna

A Békemenet és a mögötte álló több százezer igaz magyar ember hite és elszántsága valóban olyan megkerülhetetlen erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet, illetve annak hazai helytartói sem tudnak megkerülni, vallják a szervezők. A békemenet 2025-ben is azt üzeni Európának: Magyarország a béke szigete marad. A Duolon élőben is követhetőek a nap legfontosabb eseményei.

Duol.hu

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) október 23-án tartja idei Békemenetét. A fővárosi felvonulás az Elvis Presley térről indul, és a Kossuth téren zárul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet. A rendezvényre az ország számos pontjáról, köztük Fejér vármegyéből, Dunaújvárosból is sokan készülnek, de nálunk is követhetőek lesznek a legfontosabb események.

Október 23-án ismét megrendezik Budapesten a Békemenetet. A CÖF–CÖKA szervezésében a menet a Kossuth téren ér véget, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.
A 2025-ös Békemenet tétje még nagyobb, mint valaha
Fotó: Keller Mátyás / Forrás: Ripost

A Békemenetet szervező CÖF–CÖKA sajtótájékoztatóján Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája elmondta, hogy a legelső Békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú rendezvény.

Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök

– fogalmazott.

Orbán Viktor beszéde zárja a Békemenetet

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóviője szerint Aaz esemény a magyar emberek közös üzenete Brüsszelnek: Magyarország nem enged a háborús nyomásnak.

A békemenet az 1956-os hősök előtt is tiszteleg, miközben a mai Magyarország függetlenségét és önrendelkezését ünnepli.

– A résztvevő szellemi honvédők számos alkalommal világos üzenetben tudatták Brüsszellel, hogy kiállnak a nemzeti kormány által képviselt nemzeti érdekek mellett, és nem hagyják magukat, ha igazságtalan támadás éri Magyarországot – tette hozzá, kiemelve, hogy túlzás nélkül állítható, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába,  szakadékba taszítva ezzel Európát.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Orbán VIktor kemény üzenetet küldött a viágnak

A miniszterlenök a Békemenet reggelén, amellett, hogy mindenkit arra buzdított, vegyen részt a rendezvényen, kemény üzenetet is küldött arról, mit üzen a háborúpártiaknak: „a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.”

