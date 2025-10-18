Gyertyát gyújtottak a béke érdekében Baracson - galériával, videóval

A rendezvényen elsőként Möszmer Antal nyugdíjas pedagógus mondta el a háborúkkal kapcsolatos gondolatait, kiemelve a az elmúlt idők legnagyobb világégését, a II. világháborút. Azt gondolná az ember ilyen szörnyűség után a béke az emberek legfőbb akarata a Földön, de szinte még véget sem ért a borzalom, máris kezdődött a hidegháború korszaka.

A béke mindannyiunk vágyása kell legyen, mert csak így élhet az emberiség egymás mellett

A történelmi visszatekintésben kiemelést kapott, hogy olyan mennyiségű fegyver és gyilkoló eszköz van felhalmozva világunkban, amivel többszörösen el lehet pusztítani az egész emberiséget és az egész földi világot örökre. Említést kapott a koreai, az afganisztáni, az iraki és Közel-keleti, a délszláv háborúk, amik mind rengeteg szenvedést okoztak és okoznak a mai napig. Hallhattunk a klímaváltozásról, az elszemetesedésről, a túlnépesedésről és még rengeteg olyan dologról, ami összefüggésben lehet földi életünk minőségével. Nem utolsó sorban a béke. a békés egymás mellett élés vágyával.

A béke egyetemes vágya az emberiségnek

Másodikként Várai Róbert Baracs polgármestere beszélt a béke fontosságáról, aki kihangsúlyozta, hogy tavaly már abban reménykedtek, az utolsó gyertyagyújtásra készülhetnek. Sajnos a világban folyó események újra ide hozta azokat, akik a békéért képesek felemelni a hangjukat. A baracsiak megteszik, ami rájuk van róva. Lehet, nem sok, de mégiscsak jelentős. Ezután számos összefüggést taglaló fejtegetést hallhattunk a háborúk, a titkosszolgálatok munkáján át egészen a világ döntéshozóinak viselkedéséig, döntéséig bezárólag. A beszédben Várai Róbert kitért a vallásra is, mely szintén befolyásolhatja, hogy éppen milyen állapotban van világunk.

Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője a saját családi emlékeit is felidézte beszédében

A rendezvényen részt vett Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, aki saját családi emlékeit is felidézte a háborús évekből. A gyertyagyújtás előtti pillanatokban kérdeztük:

– A békéért gyújtanak ma gyertyát a baracsiak. A mai világban miért fontos, hogy ne csak óhajtsuk, vágyjuk a békét, de hangot is adjunk ennek az akaratunknak?

– Nagyon fontos. Egyrészt azért, mert a szomszédunkban van egy háború. Szerencsére az elmúlt hetekben kaptunk olyan jó híreket, hogy a Közel-keleten sikerült remélhetőleg tartós békében megállapodni. Ez egy óriási dolog! Most Európán van a sor, hogy a lehetőségek szerint a két szemben álló ország között rendeződjenek a viszonyok.

A béke azért is nagyon fontos dolog, mert akkor becsüljük meg igazán, hogy nyugalomban és békében élünk, amikor a zaj kicsit felerősödik és adott esetben olyan események történnek, amit az emberek nem nagyon szeretnének.

Nyolcvan évvel ezelőtt volt utoljára fegyverropogás Európában. Ideje tudatosítani az emberekben, milyen szörnyűségek és borzalmak történtek ebben az időszakban. Akik nem hallották a nagymamák, dédnagymamák elbeszéléseit, azoknak érdemes feleleveníteni ezeket a történeteket.