Kulturális és szakmai élményekkel tértek haza a Bánki Donát Technikum tanulói

A Bánki Donát Technikum tanulmányútjának a célja az volt, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek a délvidéki műszaki oktatás világába, valamint személyesen is megismerjék a térség kulturális és ipari értékeit. A program a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg, s a látogatás eseményei összhangban vannak a pályázatban megfogalmazott – tanulók és oktatók által kitűzött – szakmai és nevelési célkitűzésekkel.

A Bánki Donát Technikum Zentán

Fotó: Antal Lajos

Barátságos fogadtatásban részesültek a Bánki Donát Technikum diákjai

A hosszú utazás után a csoportot Gilice Hilda, az Adai Műszaki Iskola igazgatónője köszöntötte, aki meleg szavakkal fogadta a diákokat és kísérőiket. A vendégek megismerkedtek az iskola tanáraival és diákjaival, majd városnézésre indultak. A résztvevők felkeresték Ada római katolikus és pravoszláv templomát, ahol helyi idegenvezetők ismertették a két felekezet gazdag történetét és építészeti sajátosságait.

Iskolalátogatás és 3D-s tervezés

A második napon a bánkis diákok betekintést nyerhettek a Technikai Iskola mindennapjaiba. Pálfi Noémi tanárnő kíséretében bejárhatták az intézményt, meglátogatták az órákat, és megcsodálták a modern gépműhelyt és tornacsarnokot. Délután az adai tanárok vezetésével 3D-tervezést gyakoroltak, majd ellátogattak a Szarvas József Könyvtárba, ahol a község híres nyelvújító szülöttének emlékszobáját is megtekintették. A napot egy kellemes wellness-program zárta a Tisza partján.

Fotó: Antal Lajos

Robotprogramozás és technikatörténet

A harmadik napon a diákok az iskolában FANUC ipari robot programozásával ismerkedtek meg, majd kipróbálták annak kézi vezérlését is. Délután a csoport a Zeravica Technikai Múzeumba látogatott el Novo Miloševóba, ahol régi traktorok, autók, motorok, háztartási gépek és magyar ipari relikviák – mint a Dutra traktor, Danuvia motor és Videoton televízió – kápráztatták el őket. A nap során megtekintették a Karácsonyi-kastélyt, ahol egykor Liszt Ferenc is megfordult, majd az impozáns Aracsi pusztatemplomhoz és a becseji Hertelendy-kúriához is ellátogattak.

Ipari betekintés – a gépészet valósága

A negyedik nap két rendkívül hasznos üzemlátogatással telt. Először az adai Termometal vállalatnál jártak, ahol a diákok láthatták, miként valósul meg a forgácsolás és alkatrészgyártás a gyakorlatban. Ezt követően a Livnica Preciznih Odlivaka (LPO) üzemet is megismerhették, amely a világ legnagyobb repülőgép-hajtóműgyártóinak – többek között az Airbus, Boeing, Pratt & Whitney és Rolls-Royce – szállít alkatrészeket. A diákok végigkövethették a precíziós öntés, CNC megmunkálás és anyagvizsgálat folyamatát, ami maradandó élményt jelentett számukra. A nap zentai városnézéssel zárult.