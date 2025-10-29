október 29., szerda

Nárcisz névnap

Kulturális és szakmai élményekkel tértek haza a Bánki Donát Technikum tanulói

Címkék#Bánki Donát Technikum#program#iskola

A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum tíz diákja október derekán a szerbiai Adán járt a Pannónia Ösztöndíjprogram keretében, a Dunaújvárosi Egyetem támogatásával.

Antal Lajos

A Bánki Donát Technikum tanulmányútjának a célja az volt, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek a délvidéki műszaki oktatás világába, valamint személyesen is megismerjék a térség kulturális és ipari értékeit. A program a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg, s a látogatás eseményei összhangban vannak a pályázatban megfogalmazott – tanulók és oktatók által kitűzött – szakmai és nevelési célkitűzésekkel.

Bánki Donát Technikum
A Bánki Donát Technikum Zentán
Fotó: Antal Lajos

Barátságos fogadtatásban részesültek a Bánki Donát Technikum diákjai

A hosszú utazás után a csoportot Gilice Hilda, az Adai Műszaki Iskola igazgatónője köszöntötte, aki meleg szavakkal fogadta a diákokat és kísérőiket. A vendégek megismerkedtek az iskola tanáraival és diákjaival, majd városnézésre indultak. A résztvevők felkeresték Ada római katolikus és pravoszláv templomát, ahol helyi idegenvezetők ismertették a két felekezet gazdag történetét és építészeti sajátosságait.

Iskolalátogatás és 3D-s tervezés

A második napon a bánkis diákok betekintést nyerhettek a Technikai Iskola mindennapjaiba. Pálfi Noémi tanárnő kíséretében bejárhatták az intézményt, meglátogatták az órákat, és megcsodálták a modern gépműhelyt és tornacsarnokot. Délután az adai tanárok vezetésével 3D-tervezést gyakoroltak, majd ellátogattak a Szarvas József Könyvtárba, ahol a község híres nyelvújító szülöttének emlékszobáját is megtekintették. A napot egy kellemes wellness-program zárta a Tisza partján.

Fotó: Antal Lajos

Robotprogramozás és technikatörténet

A harmadik napon a diákok az iskolában FANUC ipari robot programozásával ismerkedtek meg, majd kipróbálták annak kézi vezérlését is. Délután a csoport a Zeravica Technikai Múzeumba látogatott el Novo Miloševóba, ahol régi traktorok, autók, motorok, háztartási gépek és magyar ipari relikviák – mint a Dutra traktor, Danuvia motor és Videoton televízió – kápráztatták el őket. A nap során megtekintették a Karácsonyi-kastélyt, ahol egykor Liszt Ferenc is megfordult, majd az impozáns Aracsi pusztatemplomhoz és a becseji Hertelendy-kúriához is ellátogattak.

Ipari betekintés – a gépészet valósága

A negyedik nap két rendkívül hasznos üzemlátogatással telt. Először az adai Termometal vállalatnál jártak, ahol a diákok láthatták, miként valósul meg a forgácsolás és alkatrészgyártás a gyakorlatban. Ezt követően a Livnica Preciznih Odlivaka (LPO) üzemet is megismerhették, amely a világ legnagyobb repülőgép-hajtóműgyártóinak – többek között az Airbus, Boeing, Pratt & Whitney és Rolls-Royce – szállít alkatrészeket. A diákok végigkövethették a precíziós öntés, CNC megmunkálás és anyagvizsgálat folyamatát, ami maradandó élményt jelentett számukra. A nap zentai városnézéssel zárult.

Drónozás
Fotó: Antal Lajos

Sport, fotózás és drónozás

Az utolsó napon sportprogramokkal – asztalitenisszel és labdarúgással – indult a nap, majd a diákok az iskola fotószakkörének munkájába nyerhettek betekintést. Itt megtanulták a digitális fényképezés alapjait, később pedig a drónos fotózás világába is belekóstoltak: előbb szimulátoron gyakoroltak, majd élesben is kipróbálhatták a drónok irányítását az iskola udvarán.

Egy élményekkel teli tanulmányút

A program végén közös projektzáró megbeszélésen értékelték az elmúlt napokat. A diákok megosztották élményeiket és tapasztalataikat, majd hálásan búcsút vettek vendéglátóiktól. A Bánki Donát Technikum diákjai számára ez a délvidéki utazás nemcsak szakmai tapasztalatokat, hanem életre szóló barátságokat és kulturális élményeket is hozott.

A Pannónia Ösztöndíjprogram – a Tempus Közalapítvány támogatásával – révén új kapuk nyíltak meg számukra: a határokon átívelő együttműködés, a közös tanulás és az emberi kapcsolatok terén egyaránt.

