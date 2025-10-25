Gyerekek életveszélyes sérüléseket szenvedtek az M1-es borzalmas balesetében!

Társlapunk a feol.hu beszámolója szerint az M1-es autópálya Bicske környékén egyszerre két súlyos baleset történt, a Budapest felé tartó oldalon öt személyautó ütközött össze, azonban szerencsére ebből a karambolból senkit sem kellett kórházba szállítani. A Győr felé vezető oldalon viszont egy kisbusz és egy személyautó ütközött, amely sokkal súlyosabb következményekkel járt. A helyszín káoszba és riadalomba borult: a mentés során feszítővágót is be kellett vetni, és sokan tartottak attól, hogy a baleset tragédiával végződhetett.

Forrás: Fotó: Illusztráció: Katasztrófavédelem

Súlyos buszbaleset az M1-esen

Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálattól megerősítette a baleset nagyságát és a súlyos sérülteket:

Az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottunk. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállítottuk.

Személyautó borult fel az M6-oson Dunaújvárosnál

Pár nappal korábban Dunaújváros közelében, az M6-os autópálya 62-es főútra vezető lehajtójánál egy személygépkocsi felborult. A járműben utazó két személy önállóan ki tudott szállni. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók a jármű kerekeire állításán és áramtalanításán dolgoztak, a helyszínre a többi illetékes hatóság is kiérkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon torlódás és forgalmi akadály alakult ki.