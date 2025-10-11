Duol.hu podcast 36 perce

Az idősgondozásban szerezhettek tapasztalatokat

Alig kezdődött el a tanév, de a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 55 tanulója és 8 oktatója Erasmus+ projekt keretében már elutazott három országba. A Lorántffy középiskola tanulói a spanyol idősgondozásban szerezhettek tapasztalatot. A program fontosságáról, folytatásáról és a szerzett tapasztalatokról beszélgettünk Marczona Tamással, az intézmény igazgatójával.

