Az idősgondozásban szerezhettek tapasztalatokat

Alig kezdődött el a tanév, de a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 55 tanulója és 8 oktatója Erasmus+ projekt keretében már elutazott három országba. A Lorántffy középiskola tanulói a spanyol idősgondozásban szerezhettek tapasztalatot. A program fontosságáról, folytatásáról és a szerzett tapasztalatokról beszélgettünk Marczona Tamással, az intézmény igazgatójával.

Fekete Györgyi

