október 7., kedd

Amália névnap

11°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

Az Erasmus+ program kaput nyitott Európára a dunaújvárosi fiataloknak

Címkék#Erasmus +#Paprikás Laci#program#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Duol.hu
Az Erasmus+ program kaput nyitott Európára a dunaújvárosi fiataloknak

Forrás: Fotó: facebook/ dunaújvárosi szc

A Centrum diákjai világgá mentek tanulni

Alig kezdődött el a tanév, de a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 55 tanulója és 8 oktatója Erasmus+ projekt keretében már elutazott három országba. Az Erasmus+ program az év fő kulcsszava a centrum életében, hiszen a résztvevők nemcsak szakmai tapasztalatot, hanem életre szóló élményeket is gyűjtenek azzal, hogy külföldre utazhatnak.

Tovább olvasok

Paprikás Laci standja a piacon

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon több legendás árussal találkozhatunk nap mint nap. Közéjük tartozik a Paprikás Laci standja remek csili kínálattal.

Tovább olvasok 

Dunaújvárosból indult a Quimby, jövőre 35. születésnapját ünnepli az MVM Dome-ban

Egy dunaújvárosi próbateremben alakultak meg 1991-ben, majd az ország egyik legnépszerűbb zenekarává váltak. A Quimby 35. születésnapját nagyszabású koncerttel ünnepli jövőre.

Tovább olvasok

Méltóságteljes megemlékezés Kisapostagon – az aradi vértanúkra emlékeztek

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon a hősökre emlékezett a kisapostagi közösség. Aradi vértanúkra emlékeztek Kisapostagon, akik életüket adták a haza és a szabadság ügyéért. Az ünnepség méltóságteljes hangulatban zajlott, a beszédek és versek pedig a hazaszeretet, a hit és az emlékezés fontosságát hangsúlyozták.

Tovább olvasok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu