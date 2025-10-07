Az Erasmus+ program kaput nyitott Európára a dunaújvárosi fiataloknak

A Centrum diákjai világgá mentek tanulni

Alig kezdődött el a tanév, de a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 55 tanulója és 8 oktatója Erasmus+ projekt keretében már elutazott három országba. Az Erasmus+ program az év fő kulcsszava a centrum életében, hiszen a résztvevők nemcsak szakmai tapasztalatot, hanem életre szóló élményeket is gyűjtenek azzal, hogy külföldre utazhatnak.

Paprikás Laci standja a piacon

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon több legendás árussal találkozhatunk nap mint nap. Közéjük tartozik a Paprikás Laci standja remek csili kínálattal.

Dunaújvárosból indult a Quimby, jövőre 35. születésnapját ünnepli az MVM Dome-ban

Egy dunaújvárosi próbateremben alakultak meg 1991-ben, majd az ország egyik legnépszerűbb zenekarává váltak. A Quimby 35. születésnapját nagyszabású koncerttel ünnepli jövőre.

Méltóságteljes megemlékezés Kisapostagon – az aradi vértanúkra emlékeztek

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon a hősökre emlékezett a kisapostagi közösség. Aradi vértanúkra emlékeztek Kisapostagon, akik életüket adták a haza és a szabadság ügyéért. Az ünnepség méltóságteljes hangulatban zajlott, a beszédek és versek pedig a hazaszeretet, a hit és az emlékezés fontosságát hangsúlyozták.

