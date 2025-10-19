A Dunaferrben szerzett tapasztalat segíti az atomerőmű-építés során

Komplexitása miatt izgalmas területnek tartja az emeléstechnikát, hiszen van benne gépészet, villamosság, irányítástechnika, s mivel emberek működtetik, némi humán tudomány. A dunaújvárosi Slihoczki Sándor a szakma szeretete mellett közel harmincévnyi szakmai tapasztalat és rendíthetetlen optimizmus birtokában erősíti a Paks II. projekt szakembergárdáját az atomerőmű-építésen – akivel a paks2.hu honlap közölt interjút.

Slihoczki Sándor szerint az emelőgépes szakmában is presztízst jelent, hogy atomerőmű-építésen dolgoznak

Fotó: Paks II. Zrt.

A név egyébként sokak számára ismert lehet, nem csak azért, mert a szakember Dunaújvárosban él családjával. Három gyeremeke a DKSE kajak-kenu szakosztályában sportol. Közülük legismertebb Slihoczki Ádám többszörös utánpótlás Európa- és világbajnoki aranyérmes és dobogós, korosztályos és felnőtt magyar bajnok kenus.

Slihoczki Sándorra visszatérve, a beruházás mostani szakaszában elsősorban az épülő atomerőmű emelőgépeivel, felvonóival kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése a feladata az emeléstechnológiai szakterületen dolgozó maroknyi csapatnak, beleértve őt is, mint szakterület-vezetőt.

Ebbe beletartoznak a műszaki egyeztetések az orosz féllel, de alkalmanként terepi munka is vár rájuk, egyrészt az építésnél használt emelőgépekkel kapcsolatos feladatok miatt, másrészt azért, mert a Paksi Atomerőműben lehetőségük van a berendezések működés közbeni szemrevételezésére, sőt Slihoczki Sándor korábban járt a Belarusz Atomerőműben is, ahol ugyanolyan blokkokat létesítettek, amilyenek Pakson épülnek.

Kiszervezték a Dunaferrben a daruk karbantartását, ezzel nem tudott azonosulni

Sándor tíz éve erősíti a Paks II. Zrt. szakembergárdáját. Előzőleg húsz évet töltött a Dunaferrben, ahol ösztöndíjasként kezdte, munkáltatói jogokat is gyakorló üzemvezetőként zárta ottani pályafutását.

Nem mellesleg folyamatosan tanult közben: a Dunaújvárosi Főiskolán szerzett gépészmérnöki diplomáját a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán villamosmérnökivel, majd a Miskolci Egyetemen hidraulika-pneumatika szakmérnökivel egészítette ki.

Kifejezetten emelőgépes képzés nincs Magyarországon. Műszaki végzettség, illetve bizonyos tapasztalat és referenciák birtokában lehet folyamodni a mérnöki kamara szakmagyakorlási engedélyéért

– jegyzi meg a paks2.hu honlalpjának adott interjúban. S hogy miért ült újra és újra iskolapadba?