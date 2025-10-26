Hihetetlenül olcsó ingatlanok a NAV árverésén – licitáljon hétfőtől!

Az árverés hétfőn kezdődik, érdemes átnézni a kínálatot, mert akár kiemelkedő befektetési lehetőségekre is rá lehet akadni – írta társlapunk a baon.hu.

Olcsó ingatlanok a NAV árverésén: lakások, családi házak és telkek kedvező áron. Ne hagyja ki a hétfői lehetőségeket.

Árverés Fejér vármegyében

Nagyvenyimi társasházi lakás

Ez a 52 négyzetméteres lakás egy külterületi, öt lakásos társasházban található, melyből már csak két lakás áll. A másik lakás tulajdonosa részben használja ezt az ingatlant is. Az épület állapota elhanyagolt, a lakás tulajdoni hányada 1/2, és földes úton közelíthető meg.

Kikiáltási ár: 97 500 forint

Hantosi családi ház

A Hantos központjában fekvő családi házhoz udvar is tartozik. Az ingatlan összesen három szobát, konyhát, kamrát, nappalit, fürdőszobát és WC-t kínál. Az állapota közepes, a tulajdoni hányad 1/2, és az alapterülete 110 négyzetméter. A ház jól megközelíthető kiépített út mellett.

Kikiáltási ár: 4 200 000 forint

Ezek az ingatlanok nagyszerű lehetőséget kínálnak mind azoknak, akik saját otthont keresnek, mind azoknak, akik befektetési célból vásárolnának. Az árverés hétfőn indul, így érdemes időben regisztrálni a NAV elektronikus árverési felületén.

Tízemeletes szálló árverésre

Városunkban is zajlanak árverések: a Dunaújváros központjában álló, évek óta üresen álló tízemeletes szálló ismét licitre kerül. Az egykori vasmű ingatlana ma már állami tulajdon, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő pedig árverésen várja a licitálókat. Az épület állapota folyamatosan romlik, körbenőtték a bokrok, a Vasmű út felőli bejáratnál pedig már nincs meg a korábbi előtető.