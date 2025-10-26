2 órája
Hihetetlenül olcsó ingatlanok a NAV árverésén – licitáljon hétfőtől!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hamarosan újabb elektronikus ingatlanárverést tart, ahol a jelenlegi piaci áraknál jóval kedvezőbb áron lehet hozzájutni lakásokhoz, családi házakhoz és telkekhez.
Az árverés hétfőn kezdődik, érdemes átnézni a kínálatot, mert akár kiemelkedő befektetési lehetőségekre is rá lehet akadni – írta társlapunk a baon.hu.
Árverés Fejér vármegyében
Nagyvenyimi társasházi lakás
Ez a 52 négyzetméteres lakás egy külterületi, öt lakásos társasházban található, melyből már csak két lakás áll. A másik lakás tulajdonosa részben használja ezt az ingatlant is. Az épület állapota elhanyagolt, a lakás tulajdoni hányada 1/2, és földes úton közelíthető meg.
Kikiáltási ár: 97 500 forint
Hantosi családi ház
A Hantos központjában fekvő családi házhoz udvar is tartozik. Az ingatlan összesen három szobát, konyhát, kamrát, nappalit, fürdőszobát és WC-t kínál. Az állapota közepes, a tulajdoni hányad 1/2, és az alapterülete 110 négyzetméter. A ház jól megközelíthető kiépített út mellett.
Kikiáltási ár: 4 200 000 forint
Ezek az ingatlanok nagyszerű lehetőséget kínálnak mind azoknak, akik saját otthont keresnek, mind azoknak, akik befektetési célból vásárolnának. Az árverés hétfőn indul, így érdemes időben regisztrálni a NAV elektronikus árverési felületén.
Tízemeletes szálló árverésre
Városunkban is zajlanak árverések: a Dunaújváros központjában álló, évek óta üresen álló tízemeletes szálló ismét licitre kerül. Az egykori vasmű ingatlana ma már állami tulajdon, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő pedig árverésen várja a licitálókat. Az épület állapota folyamatosan romlik, körbenőtték a bokrok, a Vasmű út felőli bejáratnál pedig már nincs meg a korábbi előtető.
Eddig senkinek nem kellett, újra kalapács alatt az Építők úti egykori munkásszálló és Dunaferr Hotel – galéria, videó
