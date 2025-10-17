október 17., péntek

Áramszünet lesz, több utcát is érint

Címkék#áramszünet#E.ON#Rácalmás

Rácalmás több utcájában is áramszünet várható 2025. október 21-én, kedden 08:00 és 16:00 óra között – közölte az áramszolgáltató. Az intézkedésre a megnövekedett ügyféligény miatti villamosenergia-ellátás fejlesztése érdekében kerül sor.

Az áramszünet az alábbi területeket érinti:

  • Barinai utca 942.
  • Hunyadi Mátyás utca (HRSZ: 6329/1)
  • Jázmin utca: 5–9., 10–22., 24., 28–34. számok
  • Martinász utca: 30–79. szám között, valamint HRSZ: 1824, 1827, 1835, 1854, 1858, 1871
  • Nyárfa sor: 1–19. szám, HRSZ: 1143, 1166/2, 1168/2, 1170/1
  • Szélescsapás út (HRSZ: 6661/30)
  • Tulipán utca: 4–19. szám, HRSZ: 1162, 1849, 2033
  • Vasvirág utca: 24–54. szám között, HRSZ: 1956, 1959/3, 1980
  • Viola utca: 2–6. szám, HRSZ: 2038, 2043, 2045, 2046, 2047

A szolgáltató kéri az érintett lakosokat, hogy a tervezett áramszünet ideje alatt ne végezzenek elektromos berendezésekkel kapcsolatos munkát, és gondoskodjanak a szükséges előkészületekről. Az áramszünet a munkálatok befejezését követően azonnal megszűnik.

 

