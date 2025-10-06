27 perce
Méltóságteljes megemlékezés Kisapostagon – az aradi vértanúkra emlékeztek
Október 6-án, a nemzeti gyásznapon a hősökre emlékezett a kisapostagi közösség. Aradi vértanúkra emlékeztek Kisapostagon, akik életüket adták a haza és a szabadság ügyéért. Az ünnepség méltóságteljes hangulatban zajlott, a beszédek és versek pedig a hazaszeretet, a hit és az emlékezés fontosságát hangsúlyozták.
Ma van október 6-a, a nemzeti gyásznap, amikor az 1849-ben Aradon kivégzett honvédtábornokokra és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezik az egész nemzet. Aradi vértanúkra emlékeztek Kisapostagon is, ahol ünnepi műsorral, versekkel és koszorúzással tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt.
Az eseményt Verasztó Sándor, Kisapostag alpolgármestere nyitotta meg, aki ünnepi köszöntőjében az emlékezés fontosságát hangsúlyozta. Verasztó úr szavai szerint az aradi vértanúkra való emlékezés nem elsősorban a múlt hőseinek szól, hanem nekünk, élőknek fontos. Bár a vértanúk már „révbe értek”, az emlékezés életbevágóan szükséges, mert a nemzeti múlt ismerete és tisztelete határozza meg a jelenünket és jövőnket, valamint megerősíti nemzeti identitásunkat.
Beszédében arra is rámutatott, hogy az emlékezésnek fokozatai vannak: a puszta részvételtől a mélyebb megértésig, amelyben a vértanúk tettei mögött meghúzódó hazaszeretet és szabadságvágy válik példává.
Az aradi 13-ak számára a hazaszeretet elválaszthatatlanul összefonódott a szabadság szeretetével
– tette hozzá.
Aradi vértanúk emléknapja KisapostagonFotók: Kállai Félix
A megemlékezés további részében Stermeczki András református lelkész szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében az aradi vértanúk utolsó mondataiból idézett, felidézve Lázár Vilmos, Damjanich János, Aulich Lajos, Leiningen-Westerburg Károly és társaik megrendítő búcsúszavait. A lelkész arra hívta fel a figyelmet, hogy a vértanúk számára a haza és az Isten iránti hűség volt életük és haláluk mozgatórugója.
Olyan világot élünk, ahol Istent száműzik. Ne így legyen – ez csak rajtunk múlik, rajtunk áll!
– zárta szavait.
A történelmi idézetek között külön is megemlékezett Dessewffy Arisztidról, akit 1849. október 6-án, négy társával együtt lőpor és golyó általi halálra ítéltek. Stermeczki András felelevenítette a tábornok utolsó éjszakájának megható pillanatait, amikor derűsen, „mint menyegzőre készülve” indult a kivégzőhelyre, s utolsó szavai a haza és szeretett felesége felé szóltak.
A megemlékezés bensőséges hangulatát a Nyugdíjas Klub két tagja tette még emelkedettebbé, akik Ady Endre „Október 6.” és Juhász Gyula „Vértanúink” című verseit adták elő.
Ezt követően a Kisapostagi Nőegylet dalköre énekelt két, alkalomhoz illő dalt: „A Világosnál megszólalt a német rezesbanda” és „Ima a hazáért” csendült fel, meghitt, ünnepélyes légkört teremtve.
A műsor után sor került a koszorúzásra: az önkormányzat, a nyugdíjas klub, a Nőegylet és a helyi civil közösségek képviselői helyezték el az emlékezés virágait, mécseseiket gyújtották meg a Petőfi-szobor talapzatánál.
Az ünnepség végén a résztvevők közösen énekelték el a Szózatot, majd csendben, méltósággal vonultak haza.
Történelmi kitekintés
Az 1849. október 6-i aradi kivégzések a magyar történelem egyik legtragikusabb és legnemesebb fejezetét jelentik. A szabadságharc leverése után tizenhárom honvédtábornokot – köztük Aulich Lajost, Damjanich Jánost és Török Ignácot – ítélt halálra Haynau táborszernagy, míg gróf Batthyány Lajost ugyanazon a napon Pesten végezték ki.
A megtorlás célja a magyar nemzeti önrendelkezés megtörése volt, ám az aradi vértanúk áldozata a nemzeti összetartozás és szabadságeszmény örök jelképévé vált.
Azóta minden október 6-án Magyarország-szerte főhajtással emlékezünk rájuk – Kisapostagon is –, hogy a jövő nemzedékei is megértsék: a szabadságért, a haza szeretetéért mindig érdemes kiállni.