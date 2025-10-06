Méltóságteljes megemlékezés Kisapostagon – az aradi vértanúkra emlékeztek

Ma van október 6-a, a nemzeti gyásznap, amikor az 1849-ben Aradon kivégzett honvédtábornokokra és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezik az egész nemzet. Aradi vértanúkra emlékeztek Kisapostagon is, ahol ünnepi műsorral, versekkel és koszorúzással tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt.

Aradi vértanúkra emlékeztek Kisapostagon

Fotó: Kállai Félix

Az eseményt Verasztó Sándor, Kisapostag alpolgármestere nyitotta meg, aki ünnepi köszöntőjében az emlékezés fontosságát hangsúlyozta. Verasztó úr szavai szerint az aradi vértanúkra való emlékezés nem elsősorban a múlt hőseinek szól, hanem nekünk, élőknek fontos. Bár a vértanúk már „révbe értek”, az emlékezés életbevágóan szükséges, mert a nemzeti múlt ismerete és tisztelete határozza meg a jelenünket és jövőnket, valamint megerősíti nemzeti identitásunkat.

Beszédében arra is rámutatott, hogy az emlékezésnek fokozatai vannak: a puszta részvételtől a mélyebb megértésig, amelyben a vértanúk tettei mögött meghúzódó hazaszeretet és szabadságvágy válik példává.

Az aradi 13-ak számára a hazaszeretet elválaszthatatlanul összefonódott a szabadság szeretetével

– tette hozzá.