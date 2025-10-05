Aradi vértanúkra emlékeznek Kisapostagon

1849. október 6-án Aradon végezték ki a szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, akik a magyar függetlenségért és szabadságért harcoltak. Ugyanezen a napon Pesten Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt is kivégezték. Az Aradi vértanúk napja azóta a nemzeti gyász napja, amikor az ország minden pontján fejet hajtanak a hősök emléke előtt, akik életüket áldozták a hazáért és a szabadságért.

Kisapostagon 2025. október 6-án, hétfőn a kisapostagi Petőfi parkban tartanak megemlékezést az Aradi vértanúk tiszteletére.

Az ünnepségen Stermczki András evangélikus lelkész mond beszédet, majd két kulturális program színesíti a rendezvényt: a Nőegylet dalcsokorral, a Nyugdíjas Klub tagjai pedig versekkel készülnek.

A megemlékezés zárásaként az önkormányzat, a civil szervezetek és a lakosság képviselői koszorúkat, virágokat helyeznek el, valamint emlékmécseseket gyújtanak a Petőfi-szobor talapzatánál.