Gyógyítás és pihenés

2 órája

Zöld menedék a kórház udvarán – megújult az Ápolók kertje

Címkék#Ápolók Nemzetközi Nap#Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház#park#Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház udvarán új életre kelt az Ápolók kertje. A babérmeggy-bokrokkal, padokkal és árnyas pihenőkkel kialakított zöld menedék a dolgozók számára biztosít csendes helyet a feltöltődésre és a kikapcsolódásra. Az Ápolók kertje nemcsak esztétikai értéket képvisel, hanem a kórházi dolgozók mentális jóllétét is támogatja.

Fekete Györgyi
Zöld menedék a kórház udvarán – megújult az Ápolók kertje

Forrás: pantaleon.hu

Az Ápolók kertje  a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház udvarán található, ahol a gondosan elhelyezett padokat buja babérmeggy-bokrok veszik körül. Ezek nemcsak díszítik a teret, hanem természetes zajszűrőként is működnek, így valódi nyugalmat kínálnak a szünetet tartó egészségügyi dolgozóknak. A kert kialakítása során kiemelt szempont volt, hogy a növények zöld takarást adjanak, védelmet biztosítva a kíváncsi tekintetek elől.

Ápolók kertje
Megújul az Ápolók kertje a dunaújvárosi kórházban.
Forrás: pantaleon.hu

Ápolók kertje: A jó munkakörnyezet a gyógyítás része

A dunaújvárosi kórház vezetése számára mindig fontos volt a munkatársak komfortja és lelki egészsége. A kert megújítása ezt az elvet tükrözi: a természet közelsége, a friss levegő és a zöld környezet segíti a regenerálódást, ami közvetve a betegek ellátásának minőségét is javítja.

Egy apró oázis a rohanó hétköznapokban

A kórház dolgozói már birtokba vették az új pihenőt, ahol egy rövid szünet is elegendő lehet ahhoz, hogy újult erővel térjenek vissza hivatásukhoz. Az Ápolók kertje így nem csupán egy szép park, hanem a törődés és megbecsülés szimbóluma is lett – egy zöld menedék a gyógyítás szolgálatában.

Tavaly az Ápolók napja alkalmából adták át, ekkor így írtunk róla:

 

