Amazon felhőszolgáltatás

1 órája

Hatalmas leállás az interneten: oldalak tömege nem működik

Hétfő délelőtt világszerte több népszerű weboldal és online szolgáltatás vált elérhetetlenné az Amazon Web Services (AWS) kiterjedt meghibásodása miatt. A felhasználói bejelentések alapján a Downdetectoron tömegesen jeleztek problémákat az internet különböző pontjairól.

Duol.hu

Az Amazon felhőszolgáltatás (AWS) a világ legnagyobb felhőszolgáltatója, mintegy 30 százalékos piaci részesedéssel, így egy ilyen leállás globális hatásokat vált ki. Az incidens érintette az Amazon saját platformjait, például a Prime Videót és az AWS-t is, de számos más, ismert oldal és alkalmazás is leállt – köztük a Steam, az HBO Max, a Robinhood, a Roblox, a Snapchat, a Fortnite, az Epic Games Store, a McDonald’s, a Signal, a Reddit és a Hulu is.

Amazon felhőszolgáltatás
Amazon felhőszolgáltatás leállása miatt több népszerű weboldal és alkalmazás, köztük a Steam és Reddit, Hulu vált elérhetetlenné.
Fotó: Fotó: Matthias Balk / Reuters

Amazon felhőszolgáltatás meghibásodása okozta leállások

A vállalat szakemberei már dolgoznak a meghibásodás elhárításán, de a történtek ismét rávilágítanak arra, milyen mértékben támaszkodik az internet infrastruktúrája a nagy felhőszolgáltatókra.

A teljes cikket itt olvashatják.

 

