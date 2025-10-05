26 perce
Szorongás és kialvatlanság csapdája – 3 bevált tipp ellene!
A folyamatos stressz és a digitális túlterhelés miatt egyre többen küzdenek alvászavarokkal, leggyakrabban inszomniával. A helyzet olyan mértékű, hogy 2025-re már globális problémává vált.
Az alvás mindig is az egészség egyik legfontosabb pillére volt, de az elmúlt években a minősége drámaian romlott. Az alvászavarok között az inszomnia a leggyakoribb és legaggasztóbb: az elalvás vagy az éjszakai átalvás zavara – írta társlapunk a baon.hu.
Az alvási szorongás ördögi körét könnyen elindíthatja a félelem az elalvás nehézségétől. A Z generáció közel 40%-a tapasztal heti rendszerességgel alvással kapcsolatos szorongást, és az okoseszközök használata sem mindig segít: az alvásadatok állandó figyelése tovább fokozhatja a stresszt.
Tanácsok az alvászavar leküzdésére
A szakértők szerint a stressz és az alvászavar kölcsönös erősítő hatása csak tudatos beavatkozással szüntethető meg. Íme néhány hatékony módszer:
- Kognitív viselkedésterápia (CBT-I): az álmatlanság kezelésére kidolgozott pszichológiai módszer.
- Digitális méregtelenítés: a képernyőhasználat csökkentése lefekvés előtt legalább egy órával.
- Relaxációs technikák: légzőgyakorlatok, meditáció vagy akár mesterséges intelligenciával támogatott nyugtató alkalmazások.
A Magyar Alvás Szövetség szerint hazánkban is egyre többeket érint az alvási szorongás, és már népegészségügyi problémának számít.
A minőségi alvás nem luxus, hanem az egészség alapja: a tartós alváshiány növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a kiégés kockázatát. Tudatos életmóddal és szakértői támogatással azonban visszaszerezhető a pihentető alvás.
