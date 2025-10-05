Szorongás és kialvatlanság csapdája – 3 bevált tipp ellene!

Az alvás mindig is az egészség egyik legfontosabb pillére volt, de az elmúlt években a minősége drámaian romlott. Az alvászavarok között az inszomnia a leggyakoribb és legaggasztóbb: az elalvás vagy az éjszakai átalvás zavara – írta társlapunk a baon.hu.

Egyre gyakoribb jelenség az alvászavar a modern életben.

Forrás: Canva

Az alvási szorongás ördögi körét könnyen elindíthatja a félelem az elalvás nehézségétől. A Z generáció közel 40%-a tapasztal heti rendszerességgel alvással kapcsolatos szorongást, és az okoseszközök használata sem mindig segít: az alvásadatok állandó figyelése tovább fokozhatja a stresszt.

Tanácsok az alvászavar leküzdésére

A szakértők szerint a stressz és az alvászavar kölcsönös erősítő hatása csak tudatos beavatkozással szüntethető meg. Íme néhány hatékony módszer:

Kognitív viselkedésterápia (CBT-I): az álmatlanság kezelésére kidolgozott pszichológiai módszer.

Digitális méregtelenítés: a képernyőhasználat csökkentése lefekvés előtt legalább egy órával.

Relaxációs technikák: légzőgyakorlatok, meditáció vagy akár mesterséges intelligenciával támogatott nyugtató alkalmazások.

A Magyar Alvás Szövetség szerint hazánkban is egyre többeket érint az alvási szorongás, és már népegészségügyi problémának számít.

A minőségi alvás nem luxus, hanem az egészség alapja: a tartós alváshiány növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a kiégés kockázatát. Tudatos életmóddal és szakértői támogatással azonban visszaszerezhető a pihentető alvás.

