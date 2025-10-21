október 21., kedd

Alvászavar - korunk betegsége

Sokan nem tulajdonítanak nagy fontosságot az alvásnak. Pedig az életünk egy igen jelentős részét töltjük alvással. Annak minősége nem lényegtelen.

Agárdy Csaba
Alvászavar - korunk betegsége

Remek készülékek kaphatók, amelyek elsősegítik a pihentető alvást

Fotó: joalvaskozpont.hu

A Központi Statisztikai Hivatal időmérlegén a nap huszonnégy órájában nyomon követhetjük, hogy mikor és mivel töltjük napi tevékenységünket. Az alvás az egyik legfontosabb, mégis gyakran háttérbe szorított tevékenységünk. A jó alvási szokások segítenek abban, hogy minden napunk kitűnően teljen. 

alvás
Az alvás életünk egyik legfontosabb része
Fotó: Sergey Tryapitsyn

Az alvás alapvető létszükséglet

Nagyon sokan ébrednek fáradtan annak ellenére is, hogy nyolc-tíz órát alszanak. Az alvás alapvető létszükséglet a szervezet - az idegrendszer, immunrendszer, hormonháztartás és minden szerv - számára a regenerálódáshoz, szerepe mind mennyiségi, mind minőségi szempontból meghatározó. Elengedhetetlen a megfelelő szellemi és fizikai tevékenység végzéséhez. a fáradtan  ébredésnek nagyon sokszor alvászavar az oka, szakszóval alvási apnoé. Ennek lényege, hogy alvás közben nem kap az agyunk megfelelő mennyiségű oxigént, ettől ébredünk fáradtan. Ennek az oxigénhiányos állapotnak azonban lehetnek sokkal komolyabb következményei, mint a fáradtan ébredés, az ember ebben az állapotban akár strókot is kaphat. Hogy ki milyen állapotban van, azt egy egyszerű műszeres alvásvizsgálat megállapíthatja, majd egy "lélegeztetőgéppel", adagolni lehet a megfelelő mennyiségű oxigént az agynak, aminek használata sok problémától véd meg minket.

 

