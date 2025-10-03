Süni-mentőakció a Lóriban – biztonságban a tüskés vendég

Aranyos történet játszódott le a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiumban, vagy ahogy sokan ismerik, a Lóriban. Egy apró süni keveredett az iskola kisudvarába, ahonnan nem tudott kijutni, és megfelelő táplálékot sem talált magának. Sikeres állatmentésről számoltak be az intézmény közösségi oldalán.

Az állatmentés sikeres volt, a kis süni már jó kezekben van

Forrás: Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium Facebook oldala

Sikeres állatmentés a Lóriban

A bajba jutott állatot Nyul Erika oktató és a 11/2-es kozmetikus tanulók fogták be, hogy biztonságos helyre vigyék. A kis jövevény azonban túl fiatalnak tűnt ahhoz, hogy önállóan átvészelje a közelgő telet. Ezért a diákok falevelekkel bélelt dobozban helyezték el, és segítséget kértek a Sóstó Vadvédelmi Központtól.

A központ szakemberei a fotók alapján megerősítették, hogy a süni valóban gondozásra szorul. Így került kapcsolatba az iskola Pethes Bálint önkéntessel, aki gyorsan a segítségükre sietett, és eljuttatta a kis tüskést Sóstóra.

A legjobb hír, hogy a vadvédelmi központ visszajelzése szerint a süni szépen eszik, és jók az esélyei arra, hogy megerősödve, biztonságban engedjék majd vissza a természetbe.

Nem véletlen, hogy a Lorántffyban ilyen nagy figyelmet fordítottak a kis állat megmentésére. A Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium pedagógiai szemléletében kiemelt szerepet kap az állatvédelem és a felelős állattartásra való nevelés. Ahogy arról már beszámoltunk, ezt az elkötelezettséget idén is elismerték: az iskola ismét elnyerte az Év Állatvédő Középiskola címet.