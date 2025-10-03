október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívmelengető történet

1 órája

Süni-mentőakció a Lóriban – biztonságban a tüskés vendég

Címkék#Pethes Bálint#Lorántffy Technikum#vadvédelmi#sün

Nem mindennapi vendég toppant be a Lorántffy Technikum kisudvarába: egy apró süni került bajba. Az állatmentés végül sikerrel zárult, hiszen a tüskés kis jövevény gondoskodó kezekbe került, és jó eséllyel tavasszal már újra a természetben szaladgálhat.

Duol.hu
Süni-mentőakció a Lóriban – biztonságban a tüskés vendég

A természet apró lakója bajba került – a Lóri diákjai megmentették

Forrás: Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium Facebook oldala

Aranyos történet játszódott le a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiumban, vagy ahogy sokan ismerik, a Lóriban. Egy apró süni keveredett az iskola kisudvarába, ahonnan nem tudott kijutni, és megfelelő táplálékot sem talált magának. Sikeres állatmentésről számoltak be az intézmény közösségi oldalán.  

állatmentés
Az állatmentés sikeres volt, a kis süni már jó kezekben van 
Forrás: Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium Facebook oldala

Sikeres állatmentés a Lóriban

A bajba jutott állatot Nyul Erika oktató és a 11/2-es kozmetikus tanulók fogták be, hogy biztonságos helyre vigyék. A kis jövevény azonban túl fiatalnak tűnt ahhoz, hogy önállóan átvészelje a közelgő telet. Ezért a diákok falevelekkel bélelt dobozban helyezték el, és segítséget kértek a Sóstó Vadvédelmi Központtól.

A központ szakemberei a fotók alapján megerősítették, hogy a süni valóban gondozásra szorul. Így került kapcsolatba az iskola Pethes Bálint önkéntessel, aki gyorsan a segítségükre sietett, és eljuttatta a kis tüskést Sóstóra.

A legjobb hír, hogy a vadvédelmi központ visszajelzése szerint a süni szépen eszik, és jók az esélyei arra, hogy megerősödve, biztonságban engedjék majd vissza a természetbe.

Nem véletlen, hogy a Lorántffyban ilyen nagy figyelmet fordítottak a kis állat megmentésére. A Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium pedagógiai szemléletében kiemelt szerepet kap az állatvédelem és a felelős állattartásra való nevelés. Ahogy arról már beszámoltunk, ezt az elkötelezettséget idén is elismerték: az iskola ismét elnyerte az Év Állatvédő Középiskola címet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu