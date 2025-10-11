Őszi íz rémisztően alacsony áron!

Édes, illatos, és rendkívül sokféleképpen felhasználható a konyhában, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb módját az elkészítésére.

Mielőtt azonban hozzálátnánk a sütés-főzéshez, nézzük meg, milyen áron vásárolhatunk akciós sütőtököt az egyes áruházakban.

A Penny, a Lidl és az Aldi akciós sütőtök kínálatával várja a vásárlókat – megmutatjuk, hol éri meg legjobban beszerezni az őszi szezon kedvencét.

Forrás: Canva

Akciós sütőtök az üzletekben – milyen árakon szerezhető be?

Az idei őszi szezonban a sütőtök több bolt polcain is megjelent, és az árak között jól látható különbségek vannak. Nézzük, mit találunk a három legismertebb láncnál:

Penny Market

A Pennyben a sütőtök kedvező áron, 259 Ft/kg kapható. Aki nagyobb mennyiséget szeretne beszerezni sütéshez vagy fagyasztáshoz, itt igazán jó választásra talál.

A Lidl kínálatában 699 Ft/kg-ért található bio sütőtök, ami a többihez képest jóval magasabb áron érhető el. A bio minősítés azt jelenti, hogy a termék vegyszermentesen, természetes módon termett. Azok számára, akik különösen odafigyelnek az egészséges és környezettudatos étkezésre, ez lehet a legjobb választás – még ha egy kicsit többe is kerül.

Az Aldiban jelenleg a sütőtök 249 Ft/kg áron érhető el, ami a legalacsonyabb az összehasonlított üzletek között. A tökök általában közepes méretűek, így kedvező ár mellett könnyen beszerezhetők a különböző őszi felhasználásokhoz.

Sütőtökös tésztarecept az őszi szezon kedvenc alapanyagával

Sütőtökszószos tészta elkészítése