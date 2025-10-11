október 11., szombat

Sütőtök

Őszi íz rémisztően alacsony áron!

Ahogy beköszönt az ősz, a levegő hűvösebbé válik, a fák aranyba és vörösbe öltöznek, és a konyhákban lassan előkerülnek a szezon legkedveltebb alapanyagai. Az egyik legikonikusabb őszi finomság kétségtelenül a sütőtök.

Mészáros Réka

Édes, illatos, és rendkívül sokféleképpen felhasználható a konyhában, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb módját az elkészítésére.
Mielőtt azonban hozzálátnánk a sütés-főzéshez, nézzük meg, milyen áron vásárolhatunk akciós sütőtököt az egyes áruházakban.

akciós sütőtök
A Penny, a Lidl és az Aldi akciós sütőtök kínálatával várja a vásárlókat – megmutatjuk, hol éri meg legjobban beszerezni az őszi szezon kedvencét.
Forrás: Canva

Akciós sütőtök az üzletekben – milyen árakon szerezhető be?

Az idei őszi szezonban a sütőtök több bolt polcain is megjelent, és az árak között jól látható különbségek vannak. Nézzük, mit találunk a három legismertebb láncnál:

  • Penny Market
    A Pennyben a sütőtök kedvező áron, 259 Ft/kg kapható. Aki nagyobb mennyiséget szeretne beszerezni sütéshez vagy fagyasztáshoz, itt igazán jó választásra talál.
  • Lidl
    A Lidl kínálatában 699 Ft/kg-ért található bio sütőtök, ami a többihez képest jóval magasabb áron érhető el. A bio minősítés azt jelenti, hogy a termék vegyszermentesen, természetes módon termett. Azok számára, akik különösen odafigyelnek az egészséges és környezettudatos étkezésre, ez lehet a legjobb választás – még ha egy kicsit többe is kerül.
  • Aldi
    Az Aldiban jelenleg a sütőtök 249 Ft/kg áron érhető el, ami a legalacsonyabb az összehasonlított üzletek között. A tökök általában közepes méretűek, így kedvező ár mellett könnyen beszerezhetők a különböző őszi felhasználásokhoz.

Sütőtökös tésztarecept az őszi szezon kedvenc alapanyagával

Sütőtökszószos tészta elkészítése

  1. A sütőtököt meghámozzuk, félbevágjuk, a belsejét kikaparjuk, és felkockázzuk. Egy tepsibe tesszük a felkockázott tököt, meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal, és megszórjuk a zöldfűszerekkel. Mellétesszük a fokhagymagerezdeket, és 200 fokos sütőben kb. 40 perc alatt puhára sütjük.
  2. A megsült sütőtökkockákból néhány darabot félreteszünk a tálaláshoz, a többit turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk a ricottát, a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, és a géppel homogén szósszá turmixoljuk.
  3. A spenótot egy kevés olívaolajon megfonnyasztjuk. A tésztát a csomagoláson olvasható útmutatás szerint kifőzzük, majd leszűrjük. A főtt tésztát a spenóthoz adjuk, és ráöntjük a sütőtökszószt is. Alaposan összekeverjük az egészet.
  4. Tálaláskor a tésztára tesszük a félretett sütőtökkockákat, és megszórjuk tökmaggal – írta a mindmegette.hu.

A családi költségvetés tervezésénél mindig jól jön, ha figyeljük a kedvezményeket. Korábban megírtuk, hogy a dunaújvárosi áruházakban a húsfélék is akcióban voltak.

 

