Kezdődhet a karácsonyi varázslat: idén a megyében hamarabb nyit az adventi vásár!
Közeleg a karácsonyi időszak, és sokan már izgatottan számolják vissza a napokat. A karácsony különleges, meghitt ünnep, amely a családról és az együtt töltött pillanatokról szól – és nincs igazi karácsony adventi vásár nélkül.
Székesfehérvár idén különlegesebbé teszi az ünnepi időszakot: a fehérvári adventi vásár november 21-én nyit a történelmi belvárosban, és először egészen 2026. január 4-ig tart. A hosszabbított időszak nemcsak a látogatóknak, hanem a kézműveseknek és helyi vendéglátósoknak is kedvez – írta társlapunk a feol.hu.
Így jelentkezhet az adventi vásárra
A 2025-ös fehérvári adventi vásárra árusok és kézművesek jelentkezhetnek október 8. és 15. között online, a város hivatalos vásári licitfelületén. A kézművesek a felújított Városháza díszudvarában árusíthatnak, ahol igazi karácsonyi hangulat várja a látogatókat.
Advent Dunaújvárosban
Dunaújvárosban is minden évben megrendezik az adventi vásárt. Színes programok, kézműves termékek és különféle meleg italok várják a látogatókat. Az idei vásár pontos kezdőidőpontját még nem tudjuk, de amint megvan, beszámolunk róla. Addig is korábbi cikkeinkből felidézhetik a karácsonyi hangulatot.
