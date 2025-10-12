Kezdődhet a karácsonyi varázslat: idén a megyében hamarabb nyit az adventi vásár!

Székesfehérvár idén különlegesebbé teszi az ünnepi időszakot: a fehérvári adventi vásár november 21-én nyit a történelmi belvárosban, és először egészen 2026. január 4-ig tart. A hosszabbított időszak nemcsak a látogatóknak, hanem a kézműveseknek és helyi vendéglátósoknak is kedvez – írta társlapunk a feol.hu.

Idén a fehérvári adventi vásár hamarabb nyit: november 21-től január 4-ig karácsonyi hangulat és kézműves portékák várják a látogatókat.

Forrás: Canva

Így jelentkezhet az adventi vásárra

A 2025-ös fehérvári adventi vásárra árusok és kézművesek jelentkezhetnek október 8. és 15. között online, a város hivatalos vásári licitfelületén. A kézművesek a felújított Városháza díszudvarában árusíthatnak, ahol igazi karácsonyi hangulat várja a látogatókat.

Advent Dunaújvárosban

Dunaújvárosban is minden évben megrendezik az adventi vásárt. Színes programok, kézműves termékek és különféle meleg italok várják a látogatókat. Az idei vásár pontos kezdőidőpontját még nem tudjuk, de amint megvan, beszámolunk róla. Addig is korábbi cikkeinkből felidézhetik a karácsonyi hangulatot.