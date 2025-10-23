1 órája
Füredi fesztivál adonyi borlovagokkal
Újabb rangos eseményen vettek részt a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony képviselői. A Balatonvin Borrend hívta meg az adonyiakat a Füredi Szüreti Fesztiválra.
A borlovagrendek is résztvettek a Füredi Felvonuláson
Fotó: Szent Orbán borrend
A Balatonvin Borrend fesztiválja háromnapos volt, október 10. és 12. között. Központja a balatonfüredi Tagore sétány volt. az adonyiak a szombati napon vettek részt.
Az adonyiak is felvonultak
A programjuk sétahajózásból, a felvonulásból, amin több százan vettek részt és a szőlőharang megáldásából állt. A szüreti felvonuláson borlovagrendek, fúvószenekarok, néptáncegyüttesek, és hagyományőrző csoportok vettek részt. A Balaton-partján kézműves vásár, koncertek, boros pavilonok és gasztroudvar várt az érdeklődőkre. A Szent Orbán borrend Orosz Emese és Orosz Ferenc képviselte.