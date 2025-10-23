Füredi fesztivál adonyi borlovagokkal

A Balatonvin Borrend fesztiválja háromnapos volt, október 10. és 12. között. Központja a balatonfüredi Tagore sétány volt. az adonyiak a szombati napon vettek részt.

A fesztivál főattrakciója a felvonulás volt

Fotó: Szent Orbán borrend

Az adonyiak is felvonultak

A programjuk sétahajózásból, a felvonulásból, amin több százan vettek részt és a szőlőharang megáldásából állt. A szüreti felvonuláson borlovagrendek, fúvószenekarok, néptáncegyüttesek, és hagyományőrző csoportok vettek részt. A Balaton-partján kézműves vásár, koncertek, boros pavilonok és gasztroudvar várt az érdeklődőkre. A Szent Orbán borrend Orosz Emese és Orosz Ferenc képviselte.