Látványos felvonulás

46 perce

Füredi fesztivál adonyi borlovagokkal

Címkék#adonyi#Balatonvin Borrend#szent Orbán#fesztivál#borlovag

Újabb rangos eseményen vettek részt a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony képviselői. A Balatonvin Borrend hívta meg az adonyiakat a Füredi Szüreti Fesztiválra.

Agárdy Csaba
Füredi fesztivál adonyi borlovagokkal

A borlovagrendek is résztvettek a Füredi Felvonuláson

Fotó: Szent Orbán borrend

A Balatonvin Borrend fesztiválja háromnapos volt, október 10. és 12. között. Központja a balatonfüredi Tagore sétány volt. az adonyiak a szombati napon vettek részt. 

adonyiak
A fesztivál főattrakciója a felvonulás volt
Fotó: Szent Orbán borrend

Az adonyiak is felvonultak

A programjuk sétahajózásból, a felvonulásból, amin több százan vettek részt és a szőlőharang megáldásából állt. A szüreti felvonuláson borlovagrendek, fúvószenekarok, néptáncegyüttesek, és hagyományőrző csoportok vettek részt. A Balaton-partján kézműves vásár, koncertek, boros pavilonok és gasztroudvar várt az érdeklődőkre. A Szent Orbán borrend Orosz Emese és Orosz Ferenc képviselte. 

adonyiak
Az adonyiakat Orosz Emese és Orosz Ferenc képviselte
Fotó: Szent Orbán borrend

 

 

