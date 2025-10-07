Az adonyi borászok Móron

Október 4-én az Akasztói Borbarát Borrend "Kései szüret 2025" rendezvényén vettek részt az adonyiak.

Májer Béla (balról), Fülöp Erzsébet és Vajk István a Móri bornapokon. Adonyi borászok

Fotó: Szent Orbán borrend

Az adonyi borászok népszerűek

– Reggeli érkezés után kivonultunk a szőlőhegyre, ahol reggelizés után leszüreteltük az utolsó sor szőlőt, közben a két új tag próbatétele zajlott. Délután visszatértünk a pincészethez, ahol ebéden és borlovag avatáson vettünk részt. Estig jó hangulatú beszélgetések voltak zene kíséretében. Köszönjük a szíves vendéglátást! - olvashatjuk az adonyi borrend Facebook-oldalán.

A Szent Orbán borrendet Májer Béla, Nedves Tibor, Vajk István és dr. Nagy Éva képviselte.

Az akasztói összejövetel után a Móri bornapokra kaptak meghívást az adonyiak. A móri borhölgyek színvonalas programmal készültek, megválasztottuk a Lamberg-kastély parkjában az év ezerjó gyermekét. Emellett a Brindisi Szent Lőrinc borrend három új taggal bővült. A rendezvényen az adonyi borrendet Májer Béla, Vajk István, Fülöp Ferencné Erzsi borlovagok képviselték.