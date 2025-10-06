1 órája
A város új kedvence lehet – megnyílt a Nana’s Bisztró
Dunaújvárosi csoda - Fiatalos étterem nyílott a város szívében (képgalériával)
Olyan ritka történetnek lehettünk tanúi október 5-én, vasárnap délelőtt, hogy szinte el sem akarja hinni az ember. Nem bezárt egy étterem, hanem kinyitott!
A mellrák elleni küzdelemről szólt ez a nap Dunaújvárosban – galériával, videóval
A mellrák elleni küzdelem fontosságára másodszor hívták fel a figyelmet szombaton Dunaújvárosban a Figyelj rán(n)k! közösségi eseménnyel. A rangos szakértők előadása után közösen sétáltak, a motorosok felvonultak a mellrák elleni kampány részeként.
Perháború borzolja a kedélyeket – ilyen volt a hét Dunaújvárosban
Ez történt a héten Dunaújvárosban – minden nap más esemény került az érdeklődés középpontjába. A hét legolvasottabb hírei között voltak az alábbi hírek.
Még könnyebben telepíthető szélerőmű a dunaújvárosi járásban is
Tizenhét járásban, köztük a dunaújvárosiban telepíthetnek még könnyebben szélerőműveket az Energiaügyi Minisztérium javaslatára.