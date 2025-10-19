A szakképzés jövője: ismét szakmai seregszemle Dunaújvárosban

Több száz fiatal vett részt a Dunaújvárosi Szakképzés Napján (képgalériával)

Az idei volt a nyolcadik alkalom, amikor ünnepre gyűlt a dunaújvárosi szakképzés. A Dunaújvárosi Szakképzés Napja ismét megerősítette: a gyakorlati képzés, a duális partnerek és a helyi intézmények együttműködése kulcsfontosságú a fiatalok pályaválasztásában.

Balint's Pot - Sütés-főzés thai módon Kulcson

Főzés, mint Meditáció - Spirituális Utazás egy thai szerzetessel. Ez a hivalos elnevezése egy rikán látható kulcsi összejövetelnek. Természetesen a dunaújvárosiak ebből sem maradhattak ki, thai étel készült.

Református kávézó Tolcsvay Bélával - galériával, videóval

Református kávézó. Ez az elnevezése annak a kulturális kezdeményezésnek, amelynek első része pénteken este volt a kulcsi faluházban. A vendég ezúttal Tolcsvay Béla zenész volt.

A Dunaferrben szerzett tapasztalat segíti az atomerőmű-építés során

A Dunaferrben eltöltött két évtized után tíz éve erősíti a Paks II. Zrt. szakembergárdáját Slihoczki Sándor. A dunaújvárosi mérnök az atomerőmű-építésen az emeléstechnika szakterület vezetője.

