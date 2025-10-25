október 25., szombat

Mai évfordulók
A sírásás különös mesterség: egyszerre hordoz életet és halált

Dunaújvárosban és környékén nap mint nap zajlik az élet – mi pedig összegyűjtöttük a legfontosabb eseményeket, hogy mindenről időben értesüljön.

Duol.hu

Erre nincs képzés: olyan "tánc" a sírásás, amit fél szível nem lehet csinálni

Néhány hete Szekszárdon ismét országos sírásó versenyt rendeztek. De a lapátcsapások mögött sokkal többről van szó, mint egy gödör kiméréséről: ez az a hivatás, ahol a munka csendje a legmélyebb tiszteletről beszél. A sírásó nem csak földet mozgat – hanem méltóságot őriz.

Tovább olvasok 

Ilyen sem volt még, vasárnap ingyen „megkopasztják” az egyenruhásokat

Volt haj, nincs haj, vagy ha volt is, most nem úgy fog állni! Különleges akciót hirdetett az egyik mezőfalvi fodrász. Ingyen nyírja az egyenruhásokat. Már most rengeteg a jelentkező a fiatal tehetségnél! Kipróbálná Ön is? Itt az alkalom!

Tovább olvasok 

Makuka, stoki, sparhelt – kommentekben éledt újra a múlt

Egy Facebook-kérdésből igazi nosztalgiabomba lett: közel százötvenen idézték fel gyerekkoruk emlékeit, tárgyait és kifejezéseit. A retró szavak mögött egy egész korszak bújik meg — a játékos utcák, a sparheltes konyhák és a hétfői adásszünetek világa.

Tovább olvasok 

A magyaros BL-rangadón dunaújvárosi csatavesztés

Az első negyedben összeszedett hátrány után hiába küzdött végig, a DFVE hat góllal kikapott az UVSE vendégeként a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

Tovább olvasok 

