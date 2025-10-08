A kimondott szó megmenthet – mit tehetünk az öngyilkosság megelőzéséért?

A kiserdői tragédia nyomában– hogyan ismerhetők fel az öngyilkosság titkos jelei

A kiserdő területén holttestet találtak. Az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. Magyarországon naponta több mint 6 ember hal meg öngyilkosság következtében. Az öngyilkossági kísérletek száma egyes kutatók szerintennek a tízszerese. Az öngyilkosság okairól, és a lehetséges segítségekről beszélgettünk a szakértővel.

Ingyenes rockfesztivál Dunaújvárosban az Eddával és a Mobilmániával

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencse koncertek sorozata tovább dübörög Fejér vármegyében.

Nem felejtik Dr. Molnár László, a „Laci bácsi” örökségét

Október 8-án lenne százéves Dr. Molnár László, a Dunaújvárosi Főiskola és a Kohó- és Fémipari Technikum alapító főigazgatója. Az évforduló alkalmából a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársasága különleges hétvégével emlékezik meg róla.

Nagy kerek sajt, de mégsem ehetjük meg - mi az?

Olykor van miért felnézni és tekintetünket az ég felé irányítani. Szuper jelenség - fogalmazhatunk így is az őszi szuperhold megjelenésével.

