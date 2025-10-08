október 9., csütörtök

Dénes névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

A kimondott szó megmenthet – mit tehetünk az öngyilkosság megelőzéséért?

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Mobilmánia#Dunaújvárosi Főiskola#Dr Molnár László#koncert

A hírek sokaságában nehéz megtalálni a valóban fontosakat. Naponta frissülő összefoglalónkban Dunaújváros és környéke legfontosabb eseményeit gyűjtjük össze az olvasók számára.

Duol.hu
A kimondott szó megmenthet – mit tehetünk az öngyilkosság megelőzéséért?

A kiserdői tragédia nyomában– hogyan ismerhetők fel az öngyilkosság titkos jelei

A kiserdő területén holttestet találtak. Az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. Magyarországon naponta több mint 6 ember hal meg öngyilkosság következtében. Az öngyilkossági kísérletek száma egyes kutatók szerintennek a tízszerese. Az öngyilkosság okairól, és a lehetséges segítségekről beszélgettünk a szakértővel.

Tovább olvasok

Ingyenes rockfesztivál Dunaújvárosban az Eddával és a Mobilmániával

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencse koncertek sorozata tovább dübörög Fejér vármegyében.

Tovább olvasok

Nem felejtik Dr. Molnár László, a „Laci bácsi” örökségét

Október 8-án lenne százéves Dr. Molnár László, a Dunaújvárosi Főiskola és a Kohó- és Fémipari Technikum alapító főigazgatója. Az évforduló alkalmából a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársasága különleges hétvégével emlékezik meg róla.

Tovább olvasok

Nagy kerek sajt, de mégsem ehetjük meg - mi az?

Olykor van miért felnézni és tekintetünket az ég felé irányítani. Szuper jelenség - fogalmazhatunk így is az őszi szuperhold megjelenésével.

Tovább olvasok 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu