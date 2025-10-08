57 perce
A kimondott szó megmenthet – mit tehetünk az öngyilkosság megelőzéséért?
A kiserdői tragédia nyomában– hogyan ismerhetők fel az öngyilkosság titkos jelei
A kiserdő területén holttestet találtak. Az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. Magyarországon naponta több mint 6 ember hal meg öngyilkosság következtében. Az öngyilkossági kísérletek száma egyes kutatók szerintennek a tízszerese. Az öngyilkosság okairól, és a lehetséges segítségekről beszélgettünk a szakértővel.
Ingyenes rockfesztivál Dunaújvárosban az Eddával és a Mobilmániával
A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencse koncertek sorozata tovább dübörög Fejér vármegyében.
Nem felejtik Dr. Molnár László, a „Laci bácsi” örökségét
Október 8-án lenne százéves Dr. Molnár László, a Dunaújvárosi Főiskola és a Kohó- és Fémipari Technikum alapító főigazgatója. Az évforduló alkalmából a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársasága különleges hétvégével emlékezik meg róla.
Nagy kerek sajt, de mégsem ehetjük meg - mi az?
Olykor van miért felnézni és tekintetünket az ég felé irányítani. Szuper jelenség - fogalmazhatunk így is az őszi szuperhold megjelenésével.