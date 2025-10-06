39 perce
Perháború borzolja a kedélyeket – ilyen volt a hét Dunaújvárosban
Ez történt a héten Dunaújvárosban – minden nap más esemény került az érdeklődés középpontjába. A hét legolvasottabb hírei között voltak az alábbi hírek.
Divat, történelem, zene, jogi dráma és emberi erő – ez jellemezte Dunaújváros elmúlt hetét. A hét legolvasottabb hírei megmutatták, hogy a város egyszerre tud ünnepelni, emlékezni, vitázni és összefogni.
A hét legolvasottabb hírei Dunaújvárosban
2025. szeptember 29. – Hétfő
Mesék életre kelt táncban és viseletben – varázslatos divatbemutató Perkátán
Mesés motívumokkal díszített divatbemutató PerkátánFotók: Mészáros Réka
A hétfő legolvasottabb híre egy különleges estéről szólt, ahol a divat, a tánc és a magyar hagyomány találkozott. A perkátai Győry-kastélyban nem szokványos divatbemutatót láthattak a nézők – népmesék, balladák és legendák keltek életre táncban és viseletben. Az Aurora FolkGlamour világa ismét megmutatta: a magyar népművészet örök inspiráció.
Ha kíváncsi, hogyan lett a divatból mese, a mese pedig mozdulat – kattintson a teljes cikkre!
Aurora különleges, mesébe illő divatbemutatója Perkátán! (galériával és videóval)
2025. szeptember 30. – Kedd
Dízelmozdonyok kalapács alatt – újabb különleges fejezet a vasmű felszámolásában
A keddi nap legolvasottabb híre a dunaújvárosi vasmű felszámolásához kapcsolódott – méghozzá egy meglepő fordulattal. Két dízelmozdonyt is árverésre bocsátottak az állami értékesítési portálon, darabonként több mint hétmillió forintos kikiáltási áron. Az ipari óriások nemcsak a vasúti szakmát, hanem a gyűjtőket és a nosztalgiázókat is megmozgatták.
Ha kíváncsi, hogyan kerülhet valaki egy mozdony volánja mögé – kattintson a teljes cikkre!
2025. október 01. – Szerda
Sztálinváros újra életre kel – fotókon az ötvenes évek Dunaújvárosa
Élet Dunaújvárosban az 1950-es évekbenFotók: Fortepan
A szerdai nap legolvasottabb híre múltidéző utazásra hívta az olvasókat: egészen az 1950-es évek Sztálinvárosába. A Duna partján születő fiatal városról készült Fortepan-fotók arcokat, történeteket és hangulatokat idéznek meg – a közös építkezés, a remény és a hétköznapok világát.
A gyárak árnyékában bölcsődék, vásárok, divat és filmforgatás színesítette a mindennapokat – Dunaújváros, ahogyan talán még sosem látta.
Fedezze fel a régi város életét és az egykor élt emberek történeteit a teljes cikkben!
2025. október 02. – Csütörtök
Dunaújvárosi perháború: 70 centiméter, ami szomszédokat és utcákat választ el egymástól
Csütörtökön a dunaújvárosi perháború története sokkolta az olvasókat. Egyetlen utcányi területen, mindössze 70 centiméteren megy a harc a szomszédok között – kerítések, sövények, közművek és emberi kapcsolatok váltak a jogvita túszává.
A bíróság évek óta próbál rendet tenni a Császár lejtő utcában, ahol már mentő sem tud bejutni, a lakók pedig csapdába kerültek.
Hogyan fajult idáig egy jószomszédi megállapodás, és miért nem lép az önkormányzat? – A teljes cikkből kiderül.
2025. október 03. – Péntek
Dunaújvárosi fiú tízévesen levelet írt Demjénnek – ma már vele áll színpadra
A pénteki nap legolvasottabb híre egy valóra vált gyermekkori álomról szólt. A dunaújvárosi Subecz Tamás mindössze tízévesen írt levelet Demjén Ferencnek, hogy szeretne a zenekarában játszani – ma pedig már vele lép fel a legnagyobb színpadokon, köztük a Papp László Sportarénában.
A zenész saját stúdiót is működtet Dunaújvárosban, ahol több ismert előadó – köztük Horváth Tamás és Nótár Mary – is dolgozik.
Hogy hogyan lett a gyerekszobai álomból Demjén zenekara, és milyen új tervei vannak a fiatal zenésznek – kiderül a teljes cikkből.
A dunaújvárosi fiú tízévesen írt levelet Demjénnek, aki bevette a zenekarába (videóval)
2025. október 04. – Szombat
Idén is jön az óraátállítás – korábban, mint gondolná
A szombati nap legolvasottabb híre a közelgő óraátállításról szólt – és arról, hogy a kakasok bizony nem fognak alkalmazkodni a téli időszámításhoz. Az idei átállás október 26-án, vasárnap hajnalban lesz, amikor háromról kettőre kell visszatekerni az órákat – vagy hagyni, hogy a digitális eszközeink megtegyék helyettünk.
Bár Európa-szerte vita folyik arról, maradjon-e a rendszer, Magyarországon idén még biztosan lesz óraátállítás.
Hogy mit mondanak a szakértők, és miért nem sikerül eltörölni a két időszámítást – kiderül a teljes cikkből.
Veszélyben a kakasok, át kell állítani a kukorékolást?
2025. október 05. – Vasárnap
Rózsaszínbe borult Dunaújváros – több százan sétáltak a mellrák ellen
A mellrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet DunaújvárosbanFotók: Balogh Tamás
A vasárnapi legolvasottabb hír Dunaújvárosból a mellrák elleni küzdelemről szólt.
A Figyelj rá(n)k! elnevezésű közösségi eseményen orvosok, civilek, motorosok és családok hívták fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. A program részeként előadások, színpadi produkciók és egy megható közös séta is szerepelt, amelyhez közel ezren csatlakoztak a Vasmű úton.
- A résztvevők üzenete egyértelmű volt: ha időben felismerjük a bajt, a mellrák gyógyítható — de ehhez mindannyiunknak tennünk kell.
A rendezvényről készült galéria és videó a teljes cikkben érhető el.
A mellrák elleni küzdelemről szólt ez a nap Dunaújvárosban – galériával, videóval