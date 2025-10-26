Duol.hu podcast
A halál nem tabu, hanem az életünk része
A halottak napja közeledtével a halálról, a gyászról és a búcsúzás méltóságáról beszélgettünk Palkovics Katalinnal, akinek munkája, hivatása, hogy segítse a búcsúnk.
Hamarosan újra gyertyák gyúlnak a temetőkben. A búcsúzás nemcsak fájdalmas, hanem méltóságteljes lehetőség is: emlékezni, elengedni, kapcsolódni. A halottak napja közeledtével a halálról, a gyászról és a búcsúzás méltóságáról beszélgettünk Palkovics Katalinnal, akinek munkája, hivatása, hogy segítse a búcsúnk.
