A halál nem tabu, hanem az életünk része

A halottak napja közeledtével a halálról, a gyászról és a búcsúzás méltóságáról beszélgettünk Palkovics Katalinnal, akinek munkája, hivatása, hogy segítse a búcsúnk.

Hamarosan újra gyertyák gyúlnak a temetőkben. A búcsúzás nemcsak fájdalmas, hanem méltóságteljes lehetőség is: emlékezni, elengedni, kapcsolódni. A halottak napja közeledtével a halálról, a gyászról és a búcsúzás méltóságáról beszélgettünk Palkovics Katalinnal, akinek munkája, hivatása, hogy segítse a búcsúnk.

