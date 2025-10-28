A gyermekek biztonsága a középpontban – vitanap a parlamentben

Dr. Mészáros Lajos: „A gyermekvédelem nem politikai játszótér!”

A parlamentben hétfő estébe nyúlóan zajlott le a parlamenti vita a gyermekvédelemről, amely az „A gyermekvédelmi rendszer súlyos válsága” címet viselte. A vitanapot az ellenzék kezdeményezte, a felszólalások pedig késő estig tartottak. A vita középpontjában a gyermekek biztonsága, a szociális ellátórendszer működése és a felelősségvállalás kérdései álltak.

Kibővített nyitvatartással várja a megemlékezőket a dunaújvárosi urnatemető

A dunaújvárosi urnatemető idén is hosszabb nyitvatartással várja a megemlékezőket Mindenszentek és halottak napja alkalmából.

Nagynénje megölésére készült Dunaújvárosban - Súlyosbítást kér az ügyészség

A férfi az ügyészség szerint aljas indokból, előre kitervelten próbálta meg megölni rokonait, hogy leplezze az ellenük elkövetett milliós értékű csalást és lopást. A Győri Fellebbviteli Főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta annak a férfinak az ügyében, akit első fokon 22 év fegyházbüntetésre ítéltek nagynénje és annak férje sérelmére elkövetett emberölési kísérlet, illetve további súlyos bűncselekmények miatt.

Válságban a Rockmaraton? A szervezők megszólaltak

A Rockmaraton több mint három évtizedes múltja alatt a hazai rock- és metálrajongók egyik legfontosabb zenei zarándokhelyévé vált. Most azonban a szervezők bejelentése szerint a fesztivál jövője új kihívások elé néz: bár a Rockmaraton nem ér véget, a folytatás feltételeinek újratervezése folyamatban van.

