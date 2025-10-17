6 perce
A dunaújvárosi piac kínálata: ízek, színek és friss alapanyagok
Egy helyen a nap legfontosabb dunaújvárosi hírei – hogy Ön mindig képben legyen.
Igazán különleges sajtokat is vásárolhatunk a dunaújvárosi piacon
Kelendő sajt több mint húszezerért a piacon
Mi a közös az édesburgonya, a különböző sajtok és a csirkemell között? Az, hogy a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon mindháromból vásárolhatunk. Irány a dunaújvárosi piac!
Fontos figyelmeztetés a Szent Pantaleon Kórháztól
A Szent Pantaleon Kórház felhívja a betegek figyelmét, hogy egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező a személyazonosság igazolása.
Itt a hideg, gyújtsunk be! Na, de mivel? - A szociális tűzifa sokaknak nagy segítség
Jelentős támogatás a rászorulóknak! Településenként eltérő mennyiségben, de minden érintett kap a szociális tűzifa elérhető mennyiségéből.
Három nő, egy titok – Lackfi János darabja szíven üt és megnevettet
Ma este Dunaújvárosban egy történet kel életre, amely egyszerre groteszk és megrendítő. A Bartók Színház színpadán Lackfi János Három nő, egy eset című darabja vezeti végig a nézőt a szerelem, a gyász és az önismeret hullámvasútján.