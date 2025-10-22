A Duna apad – közel a történelmi minimum

Ismét közel a negatív rekordhoz a Duna vízállása – galériával, videóval

Októberben is nagyon alacsony a Duna, az elmúlt időszak legkisebb értékére szerdán, csütörtökön kora reggel csökken a folyó térségünkben. Adonynál, Dunaújvárosnál, Dunaföldvárnál közel negyven centire lesz csak a negatív rekordtól. Aztán jön egy kis emelkedés...

A halál nem tabu, hanem az élet része– így készülhetünk méltón a halottak napjára – videóval

Hamarosan újra gyertyák gyúlnak a temetőkben. A búcsúzás nemcsak fájdalmas, hanem méltóságteljes lehetőség is: emlékezni, elengedni, kapcsolódni. A halottak napja közeledtével a halálról, a gyászról és a búcsúzás méltóságáról beszélgettünk Palkovics Katalinnal, akinek munkája, hivatása, hogy segítse a búcsúnk.

Új vezető a patológiai osztály élén a dunaújvárosi kórházban

2025. október 18-án nyugdíjba vonult dr. Östör Gabriella főorvos asszony, a Patológiai Osztály osztályvezető főorvosa. Több évtizedes, példaértékű munkája után adta át a stafétát, a patológiai osztály osztályvezetői feladatait, október 19-től Dr. Tóth Ildikó főorvos vette át.

Mindenkinek örömöt okozott ez a szép munka! (képgalériával)

Ismét sikerrel zárult egy a Jót-Szívből Dunaújvárosért akciócsoport és a segítői által létrehozott megmozdulás. Ezúttal a takarítás világnapja alkalmából szervezett jótékonysági akció ünnepélyes záróeseményére a díjátadójára került sor a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményében hétfő délután.

