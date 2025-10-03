október 14., kedd

A számok és a szakértő így látja

25 perce

Így és ennyiért vehetünk kedvezményes hitellel lakást Dunaújvárosban

Az államilag támogatott, kedvezményes lakáshitel sok család és fiatal számára óriási segítséget jelenthet a saját otthon megszerzésében. Megpróbáltunk néhány példán keresztül megmutatni, hogy Dunaújvárosban mit és mennyiért tudunk vásárolni a 3%-os hitel felhasználásával.

Fekete Györgyi

Mielőtt a példákra és fizetni valókra rátérnénk. Le kell szögeznünk, hogy az államilag támogatott, 3%-os hitel sok család és fiatal számára óriási segítséget jelenthet a saját otthon megszerzésében. A konstrukció a piaci hitelekhez képest jóval alacsonyabb kamattal kínál lehetőséget, és sok esetben olcsóbb megoldást nyújt, mint az albérlet, ahol a bérleti díjak gyakran elérik vagy meg is haladják egy hitel törlesztőrészletét.  Mindez rendkívül sokaknak nyújt lehetőséget, de nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a lehetőségeinkkel és a korlátainkkal. Annus Ferenc ingatlan- és hitelszakértő több szempontra felhívta már figyelmünket. 

3%-os hitel
Kedvezményes 3%-os hitel és a lakások Dunaújvárosban Fotó: Duol

Most arra voltunk kíváncsiak, hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban. 

Kiválasztottunk 4 dunaújvárosi lakást a kínálatból, s azokra néztük meg, hogy mennyi hitelt kell felvenni, mennyit kell törleszteni, és mennyi jövedelem szükséges hozzá. 

Természetesen mindezek csak példák, hiszen nagyon sok dolog módosíthatja, befolyásolhatja a törlesztő részletet és a felvehető hitel nagyságát, ahogy a fenti cikkben olvasható. 

Íme a 4 konkrét dunaújvárosi lakáshirdetés pénzügyi bontása, ha a 3%-os támogatott hitelt 20 évre, 10% önerő mellett vesszük figyelembe:

 

 Dunaújvárosi lakások – önerő, hitel, törlesztő (10% önerő,  a kedvezményes, 3%-os hitel, 20 év) 

VárosrészÁr (Ft)Önerő (10%)Hitel (90%)Havi törlesztő (3%, 20 év)
Római városrész28,9 M Ft2,89 M Ft26,01 M Ft~144 200 Ft
Dózsa városrész24,9 M Ft2,49 M Ft22,41 M Ft~124 300 Ft
Technikum35,9 M Ft3,59 M Ft32,31 M Ft~179 200 Ft
Belváros32,9 M Ft3,29 M Ft29,61 M Ft~164 300 Ft

 Szükséges jövedelem a dunaújvárosi példákhoz

VárosrészHavi törlesztő (Ft)Min. jövedelem (50%-os JTM)Kényelmes jövedelem (40%-os arány mellett)
Római városrész~144 200~288 400~360 500
Dózsa városrész~124 300~248 600~310 700
Technikum~179 200~358 400~448 000
Belváros~164 300~328 600~410 700

 

Amire mindenképpen figyelni kell:

  • A teljes költségre: ügyvédi díj, értékbecslés, közjegyző, földhivatali díjak, valamint a 4%-os vagyonszerzési illeték, ami egy 30 milliós ingatlannál 1,2 millió forint plusz kiadást jelent.
  • Akinek más jellegű ( autó, áruvásárlási) hitele is van, annak magasabb jövedelem szükséges a támogatott hitel igénybe vételéhez.
  • Ne kapkodjunk, figyeljünk, válogassunk, figyeljünk, hogy milyen környezetben, milyen minőségű ingatlant szeretnénk megvásárolni. Egy rossz környék, vagy egy rossz állapotú ingatlan komoly gondot tudnak okozni. 
  • A szakmai segítségre: célszerű már az ingatlan kiválasztása előtt hitelközvetítővel egyeztetni, hogy biztosan beleférjenek a feltételekbe, és ne az adásvétel aláírásakor derüljön ki, hogy mégsem jogosult az ügyfél. Ráadásul a bankok ajánlata között is sok különbség van.

Összegzés

A legolcsóbb dunaújvárosi lakáshoz is minimum nettó 250–300 ezer Ft igazolt jövedelem kell. A jobb állapotú vagy téglaépítésű lakásokhoz (35–40 millió Ft körül) nettó 350–450 ezer Ft jövedelem szükséges. Jól látható, hogy minimálbér nem elegendő a hitel felvételére.

 

