Így és ennyiért vehetünk kedvezményes hitellel lakást Dunaújvárosban

Most arra voltunk kíváncsiak, hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban.

Kiválasztottunk 4 dunaújvárosi lakást a kínálatból, s azokra néztük meg, hogy mennyi hitelt kell felvenni, mennyit kell törleszteni, és mennyi jövedelem szükséges hozzá.

Természetesen mindezek csak példák, hiszen nagyon sok dolog módosíthatja, befolyásolhatja a törlesztő részletet és a felvehető hitel nagyságát, ahogy a fenti cikkben olvasható.

Íme a 4 konkrét dunaújvárosi lakáshirdetés pénzügyi bontása, ha a 3%-os támogatott hitelt 20 évre, 10% önerő mellett vesszük figyelembe:

Dunaújvárosi lakások – önerő, hitel, törlesztő (10% önerő, a kedvezményes, 3%-os hitel, 20 év)

Városrész Ár (Ft) Önerő (10%) Hitel (90%) Havi törlesztő (3%, 20 év) Római városrész 28,9 M Ft 2,89 M Ft 26,01 M Ft ~144 200 Ft Dózsa városrész 24,9 M Ft 2,49 M Ft 22,41 M Ft ~124 300 Ft Technikum 35,9 M Ft 3,59 M Ft 32,31 M Ft ~179 200 Ft Belváros 32,9 M Ft 3,29 M Ft 29,61 M Ft ~164 300 Ft

Szükséges jövedelem a dunaújvárosi példákhoz

Városrész Havi törlesztő (Ft) Min. jövedelem (50%-os JTM) Kényelmes jövedelem (40%-os arány mellett) Római városrész ~144 200 ~288 400 ~360 500 Dózsa városrész ~124 300 ~248 600 ~310 700 Technikum ~179 200 ~358 400 ~448 000 Belváros ~164 300 ~328 600 ~410 700

Amire mindenképpen figyelni kell:

A teljes költségre: ügyvédi díj, értékbecslés, közjegyző, földhivatali díjak, valamint a 4%-os vagyonszerzési illeték, ami egy 30 milliós ingatlannál 1,2 millió forint plusz kiadást jelent.

Akinek más jellegű ( autó, áruvásárlási) hitele is van, annak magasabb jövedelem szükséges a támogatott hitel igénybe vételéhez.

Ne kapkodjunk, figyeljünk, válogassunk, figyeljünk, hogy milyen környezetben, milyen minőségű ingatlant szeretnénk megvásárolni. Egy rossz környék, vagy egy rossz állapotú ingatlan komoly gondot tudnak okozni.

A szakmai segítségre: célszerű már az ingatlan kiválasztása előtt hitelközvetítővel egyeztetni, hogy biztosan beleférjenek a feltételekbe, és ne az adásvétel aláírásakor derüljön ki, hogy mégsem jogosult az ügyfél. Ráadásul a bankok ajánlata között is sok különbség van.

Összegzés

A legolcsóbb dunaújvárosi lakáshoz is minimum nettó 250–300 ezer Ft igazolt jövedelem kell. A jobb állapotú vagy téglaépítésű lakásokhoz (35–40 millió Ft körül) nettó 350–450 ezer Ft jövedelem szükséges. Jól látható, hogy minimálbér nem elegendő a hitel felvételére.