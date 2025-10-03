3 órája
Így és ennyiért vehetünk kedvezményes hitellel lakást Dunaújvárosban
Az államilag támogatott, kedvezményes lakáshitel sok család és fiatal számára óriási segítséget jelenthet a saját otthon megszerzésében. Megpróbáltunk néhány példán keresztül megmutatni, hogy Dunaújvárosban mit és mennyiért tudunk vásárolni a 3%-os hitel felhasználásával.
Mielőtt a példákra és fizetni valókra rátérnénk. Le kell szögeznünk, hogy az államilag támogatott, 3%-os hitel sok család és fiatal számára óriási segítséget jelenthet a saját otthon megszerzésében. A konstrukció a piaci hitelekhez képest jóval alacsonyabb kamattal kínál lehetőséget, és sok esetben olcsóbb megoldást nyújt, mint az albérlet, ahol a bérleti díjak gyakran elérik vagy meg is haladják egy hitel törlesztőrészletét. Mindez rendkívül sokaknak nyújt lehetőséget, de nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a lehetőségeinkkel és a korlátainkkal. Annus Ferenc ingatlan- és hitelszakértő több szempontra felhívta már figyelmünket.
Most arra voltunk kíváncsiak, hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban.
Kiválasztottunk 4 dunaújvárosi lakást a kínálatból, s azokra néztük meg, hogy mennyi hitelt kell felvenni, mennyit kell törleszteni, és mennyi jövedelem szükséges hozzá.
Természetesen mindezek csak példák, hiszen nagyon sok dolog módosíthatja, befolyásolhatja a törlesztő részletet és a felvehető hitel nagyságát, ahogy a fenti cikkben olvasható.
Íme a 4 konkrét dunaújvárosi lakáshirdetés pénzügyi bontása, ha a 3%-os támogatott hitelt 20 évre, 10% önerő mellett vesszük figyelembe:
Dunaújvárosi lakások – önerő, hitel, törlesztő (10% önerő, a kedvezményes, 3%-os hitel, 20 év)
|Városrész
|Ár (Ft)
|Önerő (10%)
|Hitel (90%)
|Havi törlesztő (3%, 20 év)
|Római városrész
|28,9 M Ft
|2,89 M Ft
|26,01 M Ft
|~144 200 Ft
|Dózsa városrész
|24,9 M Ft
|2,49 M Ft
|22,41 M Ft
|~124 300 Ft
|Technikum
|35,9 M Ft
|3,59 M Ft
|32,31 M Ft
|~179 200 Ft
|Belváros
|32,9 M Ft
|3,29 M Ft
|29,61 M Ft
|~164 300 Ft
Szükséges jövedelem a dunaújvárosi példákhoz
|Városrész
|Havi törlesztő (Ft)
|Min. jövedelem (50%-os JTM)
|Kényelmes jövedelem (40%-os arány mellett)
|Római városrész
|~144 200
|~288 400
|~360 500
|Dózsa városrész
|~124 300
|~248 600
|~310 700
|Technikum
|~179 200
|~358 400
|~448 000
|Belváros
|~164 300
|~328 600
|~410 700
Amire mindenképpen figyelni kell:
- A teljes költségre: ügyvédi díj, értékbecslés, közjegyző, földhivatali díjak, valamint a 4%-os vagyonszerzési illeték, ami egy 30 milliós ingatlannál 1,2 millió forint plusz kiadást jelent.
- Akinek más jellegű ( autó, áruvásárlási) hitele is van, annak magasabb jövedelem szükséges a támogatott hitel igénybe vételéhez.
- Ne kapkodjunk, figyeljünk, válogassunk, figyeljünk, hogy milyen környezetben, milyen minőségű ingatlant szeretnénk megvásárolni. Egy rossz környék, vagy egy rossz állapotú ingatlan komoly gondot tudnak okozni.
- A szakmai segítségre: célszerű már az ingatlan kiválasztása előtt hitelközvetítővel egyeztetni, hogy biztosan beleférjenek a feltételekbe, és ne az adásvétel aláírásakor derüljön ki, hogy mégsem jogosult az ügyfél. Ráadásul a bankok ajánlata között is sok különbség van.
Összegzés
A legolcsóbb dunaújvárosi lakáshoz is minimum nettó 250–300 ezer Ft igazolt jövedelem kell. A jobb állapotú vagy téglaépítésű lakásokhoz (35–40 millió Ft körül) nettó 350–450 ezer Ft jövedelem szükséges. Jól látható, hogy minimálbér nem elegendő a hitel felvételére.