A remény és a félelem napjai – 1956 Sztálinvárosban

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk. Sztálinváros – a mai Dunaújváros – történetében a forradalom két nappal később kezdődött, mint Budapesten, és csak négy nappal később ért véget. Az események aktív résztvevője volt Zecher János, aki eredeti foglalkozása szerint MÁV forgalmi szolgálattevő volt, 1951-ben került Sztálinvárosba a gyár építkezésére, majd főművezetőként a szállítás irányításában vett részt. Később a vasmű karbantartó részlegének öntöde üzemében dolgozott. 1956-ban a sztrájkbizottság és a munkástanács tagjaként tevékenyen részt vett a forradalom helyi eseményeiben, később pedig hitelesen megörökítette azokat. A forradalom leverése után letartóztatták, húsz hónap börtönbüntetésre ítélték, kálváriája pedig egészen a rendszerváltásig tartott. Az ő visszaemlékezései nyomán elevenedik meg, milyen volt 1956 Sztálinvárosban.

1956 Sztálinvárosban - A kép a forradalom előtti időket idézi, amikor még a mindennapok békéje uralkodott

Forrás: Fortepan / UVATERV

Forradalom a Duna-parton – 1956 Sztálinvárosban

A forradalom helyi központja a Bartók téri tér volt, ahol 1956. október 25-én délután több ezer ember gyűlt össze. „Szinte minden esemény itt kezdődött” – emlékezett Zecher. A nagygyűlésen a művelődési ház erkélyéről bárki beszélhetett. A hangulat mámorító, eufórikus volt: a szabadság érzése mindenkit átjárt. Azonban a városba érkező, Budapestről jött négy forradalmárt a laktanyából érkező katonák letartóztatták. A tömeg kora délután a laktanyához indult, Kossuth-nótákat énekelve, felszabadultan és vidáman. Végül a küldöttség tárgyalásának köszönhetően a négy katona kiszabadult, és a Bartók térre visszatérve a tömeg egy része egyre ingerültebbé vált, fegyvereket követelve a katonáktól.

A következő napokban a helyzet egyre feszültebbé vált. A Görbe utcai katonai kiegészítő parancsnokság felé indult a tömeg fegyverekért, de a katonák ismét nem adtak át semmit, és újabb lövések dördültek. Az előző napok harcaiban többen életüket vesztették, köztük egy fiatal házaspár, akik a saját lakodalmuk idején találkoztak a halállal. A szélsőségesebb tervek – tűzoltóautóval történő támadás, az ivóvíz megmérgezése – szerencsére megakadályozásra kerültek, de a hangulat így is egyre viharosabbá vált.