Csendben emlékezünk

1 órája

A remény és a félelem napjai – 1956 Sztálinvárosban

Címkék#forradalom#esemény#Zecher János#1956

A történelem nagy pillanatai mindig ott élnek a hétköznapi emberek tetteiben is. 1956 Sztálinvárosban nemcsak a gyárak füstjéről és a munkások hangjáról szólt, hanem a szabadság iránti mély, közös vágyakozásról is.

Varga Zsófia

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk. Sztálinváros – a mai Dunaújváros – történetében a forradalom két nappal később kezdődött, mint Budapesten, és csak négy nappal később ért véget. Az események aktív résztvevője volt Zecher János, aki eredeti foglalkozása szerint MÁV forgalmi szolgálattevő volt, 1951-ben került Sztálinvárosba a gyár építkezésére, majd főművezetőként a szállítás irányításában vett részt. Később a vasmű karbantartó részlegének öntöde üzemében dolgozott. 1956-ban a sztrájkbizottság és a munkástanács tagjaként tevékenyen részt vett a forradalom helyi eseményeiben, később pedig hitelesen megörökítette azokat. A forradalom leverése után letartóztatták, húsz hónap börtönbüntetésre ítélték, kálváriája pedig egészen a rendszerváltásig tartott. Az ő visszaemlékezései nyomán elevenedik meg, milyen volt 1956 Sztálinvárosban.

1956 Sztálinvárosban
1956 Sztálinvárosban - A kép a forradalom előtti időket idézi, amikor még a mindennapok békéje uralkodott
Forrás: Fortepan / UVATERV

Forradalom a Duna-parton – 1956 Sztálinvárosban

A forradalom helyi központja a Bartók téri tér volt, ahol 1956. október 25-én délután több ezer ember gyűlt össze. „Szinte minden esemény itt kezdődött” – emlékezett Zecher. A nagygyűlésen a művelődési ház erkélyéről bárki beszélhetett. A hangulat mámorító, eufórikus volt: a szabadság érzése mindenkit átjárt. Azonban a városba érkező, Budapestről jött négy forradalmárt a laktanyából érkező katonák letartóztatták. A tömeg kora délután a laktanyához indult, Kossuth-nótákat énekelve, felszabadultan és vidáman. Végül a küldöttség tárgyalásának köszönhetően a négy katona kiszabadult, és a Bartók térre visszatérve a tömeg egy része egyre ingerültebbé vált, fegyvereket követelve a katonáktól.

A következő napokban a helyzet egyre feszültebbé vált. A Görbe utcai katonai kiegészítő parancsnokság felé indult a tömeg fegyverekért, de a katonák ismét nem adtak át semmit, és újabb lövések dördültek. Az előző napok harcaiban többen életüket vesztették, köztük egy fiatal házaspár, akik a saját lakodalmuk idején találkoztak a halállal. A szélsőségesebb tervek – tűzoltóautóval történő támadás, az ivóvíz megmérgezése – szerencsére megakadályozásra kerültek, de a hangulat így is egyre viharosabbá vált.

A megyei levéltár adatai szerint október 25. és november 8. között 24-en haltak meg a városban. November 6-án Dunaföldvár felől egy szovjet harckocsi érkezett a városba, leeresztett, hátrafelé fordított ágyúcsővel, jelezve békés szándékát. A városban a nemzeti bizottság ülésezett, ahol heves vita alakult ki: az ellenállás mellett döntöttek, annak ellenére, hogy a harcok katasztrófához vezethettek volna. Érdekesség, hogy a bizottság ülésén a szovjet és magyar tiszteknek titokban átadták a város körül elhelyezett ütegek rajzát, így az ellenállás végül fegyveres tűz alá kerülhetett volna.

November 7-én a harckocsioszlopok már a városban jártak. A magyar katonatisztek visszavonultak, a védelmet irányító katonák visszavonultak a laktanyába, majd a Duna túloldalára, lényegében cserbenhagyva a város lakóit. Több ezer Molotov-koktél készült, de már nem volt, aki használja azokat. A szovjetek félelme az ellenállástól jól mutatta, hogy a kikötőt csak másnap, 8-án reggel, fényes nappal merték elfoglalni.

Örökség és emlékezés

Zecher János 1957 februárjában került börtönbe, brutálisan bántalmazták, egy darabig magánzárkában tartották, majd húsz hónapra ítélték. Egy ideig ugyanabban a zárkában volt az őt elítélő bíró is, aki „enyhe” ítéletet hozott. Az 1958. október 23-i szabadulására három nappal tovább tartották, nehogy a forradalom évfordulóján kerülhessen szabadlábra. „Nem lesz többé október huszonharmadika!” – Búcsúzott tőle egy rúgással a börtöntiszt...

Zecher János visszaemlékezései a város 1956-os napjairól nemcsak a történelmi tényeket örökítik meg, hanem a helyi lakosok bátorságát, reményét és emberi tragédiáit is. Emléke ma is velünk él – ahogy az 1956-os napok üzenete is: a szabadságért vívott harc Sztálinvárosban örökre nyomot hagyott.

 

