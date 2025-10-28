október 28., kedd

Ünnepi megemlékezés

Fáklyás menet és koszorúzás Rácalmáson az 1956-os forradalom emlékére

A város lakói együtt tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt. Az 1956-os megemlékezés Rácalmáson iskolai műsorral kezdődött, majd fáklyás menetben vonultak a résztvevők az emlékműhöz, ahol koszorúzás zárta az ünnepséget.

Fotó: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

A településen méltó módon tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepi megemlékezésen a város lakói együtt idézték fel a történelem egyik legmeghatározóbb eseményét. Ilyen volt az 1956-os megemlékezés Rácalmáson.

Fotó: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Az ünnepi műsorban a Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hatodik évfolyamos tanulói, énekkara, valamint a Rácalmási Napsugár Asszonykórus tagjai léptek színpadra. A műsort Hartyányi Edit tanárnő állította össze, az énekkart Márkusné Igmándi Zita tanárnő készítette fel.

A megemlékezés zárásaként a résztvevők fáklyás menetben vonultak a Millenniumi tónál álló 1956-os emlékműhöz, ahol Ördögné Ruszthi Anna szavalata után koszorúzással rótták le tiszteletüket az egykori hősök előtt.

A város képviseletében Schrick István polgármester és Németh Miklósné alpolgármester helyezett el koszorút az önkormányzat és intézményei nevében. Az emlékezés virágait elhelyezte továbbá a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület, a Rácalmási Polgári Egyesület, a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület, valamint az Almás Tisza Sziget közössége is.

A térség több települése is megemlékezett 

Október 23 alkalmából a térség más településein is méltó ünnepségeket szerveztek. A megemlékezések Dunaújvárosban, Baracson, Nagyvenyimen, Mezőfalván és Kisapostagon is zajlottak, ahol a helyi közösségek hasonlóképpen koszorúzással, fáklyás felvonulással és műsorokkal tisztelegtek az 1956-os forradalom hősei előtt.

 

