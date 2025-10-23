Tisztelgés a hősök előtt – 1956-os kvíz az emlékezés jegyében

Október 23-a nemcsak nemzeti ünnepünk, hanem a magyar történelem egyik legmeghatározóbb napja is. Az 1956-os forradalom a szabadságvágy, a bátorság és az összefogás szimbóluma lett, amikor diákok, munkások és hétköznapi emberek együtt álltak ki a függetlenségért. Az események középpontjában Budapest állt, de a forradalom lángja az egész országot bejárta – köztük Sztálinvárost is, ahol szintén megmozdultak az emberek. Lássuk mit tartogat az 1956-os kvíz!

Az 1956-os kvíz segít feleleveníteni a forradalom eseményeit, helyszíneit és szereplőit.

Fotó: Fortepan / Horváth János és családja

Most egy 1956-os kvíz segítségével visszautazhat az időben, és játékosan tesztelheti, mennyire ismeri az akkori eseményeket, szereplőket és helyszíneket. Tíz kérdés következik a forradalom legfontosabb pillanatairól – van köztük könnyebb és egy-két elgondolkodtató is.

A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

Indulhat az 1956-os kvíz – hány kérdésre tudja a helyes választ?