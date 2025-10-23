35 perce
Tisztelgés a hősök előtt – 1956-os kvíz az emlékezés jegyében
Történelemkedvelőknek és kíváncsi olvasóknak egyaránt szól a mostani játékunk. Az 1956-os kvíz során kiderül, mennyire ismeri a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fejezetét. Válaszoljon a tíz kérdésre, és derítse ki, mennyire jártas a témában!
Október 23-a nemcsak nemzeti ünnepünk, hanem a magyar történelem egyik legmeghatározóbb napja is. Az 1956-os forradalom a szabadságvágy, a bátorság és az összefogás szimbóluma lett, amikor diákok, munkások és hétköznapi emberek együtt álltak ki a függetlenségért. Az események középpontjában Budapest állt, de a forradalom lángja az egész országot bejárta – köztük Sztálinvárost is, ahol szintén megmozdultak az emberek. Lássuk mit tartogat az 1956-os kvíz!
Most egy 1956-os kvíz segítségével visszautazhat az időben, és játékosan tesztelheti, mennyire ismeri az akkori eseményeket, szereplőket és helyszíneket. Tíz kérdés következik a forradalom legfontosabb pillanatairól – van köztük könnyebb és egy-két elgondolkodtató is.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!
Indulhat az 1956-os kvíz – hány kérdésre tudja a helyes választ?
Tesztelje tudását korábbi kvízeinkkel
Korábbi kvízeinket is érdemes kipróbálni – összegyűjtöttünk néhányat a legnépszerűbbek közül. Kattintson, és játsszon tovább velünk!
A legnehezebb földrajz teszt az eldugott magyar településekről – induljon a megoldás!
1848–49-es forradalom és szabadságharc – Vajon hány kérdésre tudja a helyes választ?
Ezt minden ötödikes tudja. Neked megy? – Teszteld a tudásod!