Tisztelgés a hősök előtt – 1956-os kvíz az emlékezés jegyében

Történelemkedvelőknek és kíváncsi olvasóknak egyaránt szól a mostani játékunk. Az 1956-os kvíz során kiderül, mennyire ismeri a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fejezetét. Válaszoljon a tíz kérdésre, és derítse ki, mennyire jártas a témában!

Október 23-a nemcsak nemzeti ünnepünk, hanem a magyar történelem egyik legmeghatározóbb napja is. Az 1956-os forradalom a szabadságvágy, a bátorság és az összefogás szimbóluma lett, amikor diákok, munkások és hétköznapi emberek együtt álltak ki a függetlenségért. Az események középpontjában Budapest állt, de a forradalom lángja az egész országot bejárta – köztük Sztálinvárost is, ahol szintén megmozdultak az emberek. Lássuk mit tartogat az 1956-os kvíz! 

1956-os kvíz
Az 1956-os kvíz segít feleleveníteni a forradalom eseményeit, helyszíneit és szereplőit.
Fotó: Fortepan / Horváth János és családja

Most egy 1956-os kvíz segítségével visszautazhat az időben, és játékosan tesztelheti, mennyire ismeri az akkori eseményeket, szereplőket és helyszíneket. Tíz kérdés következik a forradalom legfontosabb pillanatairól – van köztük könnyebb és egy-két elgondolkodtató is.

Indulhat az 1956-os kvíz – hány kérdésre tudja a helyes választ?

1.
Mikor kezdődött az 1956-os forradalom Budapesten?
2.
Hol tört ki a forradalom első nagyobb tüntetése?
3.
Ki volt a forradalom idején Magyarország miniszterelnöke?
4.
Melyik országból vonult be a szovjet hadsereg a forradalom leverésére?
5.
Mi volt a fő követelése a forradalomnak?
6.
Melyik esemény jelezte a forradalom végét Budapesten?
7.
Sztálinvárosban (mai Dunaújváros) mi volt a lakosság reakciója 1956-ban?
8.
Mi volt a forradalom egyik szimbolikus helyszíne Budapesten?
9.
Melyik esemény váltott ki nemzetközi figyelmet a forradalom leverése után?
10.
Ki vállalt fontos szerepet a forradalom idején az új kormányban, és később kivégezték?

