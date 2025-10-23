6 órája
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Mezőfalván - galériával, videóval
„Október 23. a nemzeti függetlenségünk és szabadságunk szimbóluma” -hallottuk szerda délelőtt a Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola délelőtti megemlékezésén. A nyolcadikos diákok előadása az 1956-os forradalom és szabadságharc októberi hőseiről sokakat megérintett.
Egy vidéki család történetét és tragédiáját helyezték a megemlékezés középpontjába a nyolcadikos diákok az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékékre összeállított műsorban. A család két gyermeke az apai szigor és tiltás ellenére is felutazott a Budapesti tüntetésekre, ahol az egyik gyermeket halálos lövés éri.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc történései hatvankilenc év után is fontos üzenetet hagynak a magyar társadalom számára!
A korhűen berendezett színtérben eljátszott történet hűen tükrözte az akkori események megrázó történéseit. Az előadás közben egy nagy kivetítőn megelevenedtek a forradalom és szabadságharc főbb mozzanatai is. A műsort Tombor István és Zsömbör Attila állította össze és tanította be. Zsömbör tanár úr kérdésünkre elmondta, hogy nagy szorgalommal és odaadással gyakoroltak a gyerekek. Valószínűleg többükben is maradandó emlék lesz.
Az ünnepség után az osztályokban tovább folyt a beszélgetés, mi is történt valójában az 1956-os forradalom és szabadságharc idején?
Mezőfalván ezúttal is méltón emlékeztek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc mozzanatai Mezőfalván
