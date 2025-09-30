1 órája
A zöld-sárga napon közös tánc (képgalériával, videóval)
A Vasvári Pál Általános Iskolában szeptember 26-án pénteken a Magyar Diáksport Napjával megkezdődött a Vasvári hét. Október 3-ig minden napra jut valami program, a hétfő a zöld-sárga jegyében telt el.
A nagyszünetben gyülekeztek a gyerekek, és adták elő rövid táncprodukciójukat
Fotó: Agárdy Csaba
Hétfőn zöld-sárga nap volt (ez az iskolának a színe), aminek központjában egy közös táncolás állt. A Bartók színház mögötti parkba a teljes iskola kivonult, és egy rövid táncot adtak elő. Láthattunk néhány gyakorlást, próbát, főpróbát, majd jöhetett az előadás, ami igen látványosra sikeredett.
A zöld-sárga után jöhet a népmese
Szeptember 30-án kedden a Magyar Népmese Napját tartják meg a Vasvári iskola tornatermében, a főattrakciónak Suplicz Mihály interaktív mesedélelőttje számít majd. A hét csúcspontja csütörtökön az elsősök avatása lesz 16 órai kezdettel.
Vasvári hét, ezúttal zöld-sárgábanFotók: Agárdy Csaba