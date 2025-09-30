A zöld-sárga napon közös tánc (képgalériával, videóval)

Hétfőn zöld-sárga nap volt (ez az iskolának a színe), aminek központjában egy közös táncolás állt. A Bartók színház mögötti parkba a teljes iskola kivonult, és egy rövid táncot adtak elő. Láthattunk néhány gyakorlást, próbát, főpróbát, majd jöhetett az előadás, ami igen látványosra sikeredett.

Az egész Vasvári kivonult a Bartók színház mögötti parkba - méghozzá a zöld-sárga jegyében

Fotó: Agárdy Csaba

A zöld-sárga után jöhet a népmese

Szeptember 30-án kedden a Magyar Népmese Napját tartják meg a Vasvári iskola tornatermében, a főattrakciónak Suplicz Mihály interaktív mesedélelőttje számít majd. A hét csúcspontja csütörtökön az elsősök avatása lesz 16 órai kezdettel.