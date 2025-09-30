szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

11°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasváris programok

1 órája

A zöld-sárga napon közös tánc (képgalériával, videóval)

Címkék#Bartók színház#Magyar Népmese Nap#Dunaújváros#Vasvári iskola

A Vasvári Pál Általános Iskolában szeptember 26-án pénteken a Magyar Diáksport Napjával megkezdődött a Vasvári hét. Október 3-ig minden napra jut valami program, a hétfő a zöld-sárga jegyében telt el.

Agárdy Csaba
A zöld-sárga napon közös tánc (képgalériával, videóval)

A nagyszünetben gyülekeztek a gyerekek, és adták elő rövid táncprodukciójukat

Fotó: Agárdy Csaba

Hétfőn zöld-sárga nap volt (ez az iskolának a színe), aminek központjában egy közös táncolás állt. A Bartók színház mögötti parkba a teljes iskola kivonult, és egy rövid táncot adtak elő. Láthattunk néhány gyakorlást, próbát, főpróbát, majd jöhetett az előadás, ami igen látványosra sikeredett. 

zöld-sárga
Az egész Vasvári kivonult a Bartók színház mögötti parkba - méghozzá a zöld-sárga jegyében
Fotó: Agárdy Csaba

A zöld-sárga után jöhet a népmese

Szeptember 30-án kedden a Magyar Népmese Napját tartják meg a Vasvári iskola tornatermében, a főattrakciónak Suplicz Mihály interaktív mesedélelőttje számít majd. A hét csúcspontja csütörtökön az elsősök avatása lesz 16 órai kezdettel.

Vasvári hét, ezúttal zöld-sárgában

Fotók: Agárdy Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu