Wünsch Lászlótól végső búcsút vesznek Dunaújvárosban, generációk gyászolják

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztusban elhunyt Wünsch László, Dunaújváros és térsége táncművészeti életének megalapítója, nívódíjas balettmester és koreográfus, Dunaújváros, Adony, Harta és Madocsa díszpolgára. A művészt, aki generációkat nevelt a tánc szeretetére, tanítványai, kollégái és tisztelői nagy tisztelettel őrzik emlékükben, Dunaújváros önkormányzata pedig saját halottjának tekinti. Ezrek szeretett Laci bácsijának végső búcsúztatása szeptember 11-én, csütörtökön 11.30 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben, ahová mindenkit várnak, aki szeretné leróni kegyeletét. Kérik, kegyeletét mindenki egy szál virággal rója le, részvétnyilvánítás helyett pedig egy kedves emléket osszanak meg Laci bácsiról a [email protected] ímél címen.

Wünsch Lászlótól csütörtökön vesznek végső búcsút