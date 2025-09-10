szeptember 10., szerda

Wünsch Lászlótól végső búcsút vesznek Dunaújvárosban, generációk gyászolják

A legendás táncpedagógustól és koreográfustól, Wünsch Lászlótól szeptember 11-én vesznek végső búcsút Dunaújvárosban.

Duol.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztusban elhunyt Wünsch László, Dunaújváros és térsége táncművészeti életének megalapítója, nívódíjas balettmester és koreográfus, Dunaújváros, Adony, Harta és Madocsa díszpolgára. A művészt, aki generációkat nevelt a tánc szeretetére, tanítványai, kollégái és tisztelői nagy tisztelettel őrzik emlékükben, Dunaújváros önkormányzata pedig saját halottjának tekinti. Ezrek szeretett Laci bácsijának végső búcsúztatása szeptember 11-én, csütörtökön 11.30 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben, ahová mindenkit várnak, aki szeretné leróni kegyeletét. Kérik, kegyeletét mindenki egy szál virággal rója le, részvétnyilvánítás helyett pedig egy kedves emléket osszanak meg Laci bácsiról a [email protected] ímél címen.

wünsch lászló
Wünsch Lászlótól csütörtökön vesznek végső búcsút

 

