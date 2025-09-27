szeptember 27., szombat

Wellness

2 órája

Őszi feltöltődés és kikapcsolódás megyénk legszebb fürdőiben!

Beköszöntött a hűvösebb idő, a nyári élmények helyét átveszik a puha takarók, a forró teák – és persze a gőzölgő termálvizek.

Duol.hu
Őszi feltöltődés és kikapcsolódás megyénk legszebb fürdőiben!

Fejér vármegye több olyan gyógy- és termálfürdővel büszkélkedhet, ahol a pihenés mellett a wellness élmények és a testi-lelki feltöltődés is kiemelt szerepet kapnak. A meleg vizes medencék és a változatos szolgáltatások gondoskodnak arról, hogy a hűvösebb napok is kellemesen teljenek. Összeállításunkban olyan Fejér vármegyei fürdőket mutatunk be, amelyek tökéletes úti célok lehetnek az őszi hétvégéken.

wellness
Az őszi wellness tökéletes alkalom a feltöltődésre.
Forrás: Jankovich Hotel

Pihenés, wellness és fürdők Fejér vármegyében

Jankovich Hotel Rácalmás
A szálloda egy XVIII. századi nemesi kúriában kapott otthont, csodálatos, ősfákkal szegélyezett parkja közepén, Rácalmás történelmi szívében, az ország központjában. Étterme hangulatos környezetben kínál egyedülálló élményeket, az európai konyha különlegességeitől a koreai ízekig. A közel 500 m²-es SPA & Wellness részleg teljes feltöltődést nyújt: úszómedence, jakuzzi, Kneipp-taposó, valamint aroma-, finn- és infraszauna gondoskodik a testi-lelki kényelemről. A vendégek élvezhetik a relaxáló masszázsokat, prémium tengeri algás Thalion kezeléseket és az ősi indiai Ayurveda terápiákat is.

Agárdi gyógy- és termálfürdő
Gyönyörű természeti környezetben fekvő fürdő egész évben nyitva áll mindazok előtt, akik gyógyulásra, feltöltődésre vagy családi kikapcsolódásra vágynak. Az 1000 méter mélyről feltörő, 58 °C-os, alkáli-, hidrogén-karbonát-, klorid-, szulfát-, kalcium- és fluor-tartalmú gyógyvíz elsősorban reumás panaszok, mozgásszervi kopások, egyes nőgyógyászati rendellenességek és műtéti fájdalmak enyhítésére alkalmas. A fürdő minden generációt kényeztet: gyógyászati kezelések a nagyszülőknek, wellness és szaunázás a szülőknek, játékos kalandok és játszóterek a gyermekeknek – mindez akadálymentesített környezetben.

wellness
Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő ideális környezetet kínál a testi-lelki felüdüléshez, a gyógyuláshoz és a különféle gyógyászati kezelésekhez.
Forrás: Agárdi gyógy- és termálfürdő

Velence Resort & Spa
Ez a család- és gyermekbarát, négycsillagos spa- és wellness szálloda a Velencei-tó partján található, saját stranddal, gyógyvízzel és élményfürdővel. A Velence Spa Fürdő nemcsak a szálloda vendégei számára nyitott – bárki betérhet, aki egy kis pihenésre és feltöltődésre vágyik. Beltéri és kültéri termálmedencék, pezsgőfürdők, valamint különleges szaunaprogramok várják a látogatókat. Aromaterápiás masszázsok, gyógynövényes méregtelenítő kezelések és luxus testpakolások biztosítják a teljes körű kényeztetést.

wellness
A négycsillagos szálloda különleges környezetben kínál ideális lehetőséget a vendégek számára a pihenésre.
Forrás: Velence Resort & Spa

Érdemes tájékozódni a különböző wellness- és fürdőajánlatokról, amelyek gyakran akciós csomagokban is kínálnak kikapcsolódást és feltöltődést.
A Jankovich Hotel csomagkínálatai között most "Egy félelmetesen jó hétvége" várja az érdeklődőket – 2025. 10. 31. – 11. 02. között. Élje át a Halloween varázslatos hangulatát: misztikus főzetekkel, és wellness-szigetünk nyugodt, sejtelmes csendjében való pihenéssel.

 

