Volt olyan hír is, ami a szívünket melengette

Leáll az iváncsai akkumulátorgyár októbertől

Októbertől másfél hónapra leáll az ország egyik legnagyobb akkuüzeme. Az iváncsai akkugyárban karbantartási munkálatok kezdődnek.

Különleges pillanat, vasúti szerelvény gördült át a folyó felett Dunaújvárosnál – galériával

Egyedi esemény színhelye volt 1977 szeptemberében Dunaújváros, ugyanis ekkor tartották katonai és pártfunkcionáriusok jelenlétében a TS vasúti uszályhíd bemutatóját. Amin aztán vasúti szerelvény haladt át.

Összefogással mentik a vasműs macskákat

A Dunaferr bezárása után nemcsak emberek maradtak munka nélkül, hanem állatok is gazdátlanul. A vasműs macskák sorsa sokáig bizonytalan volt: a dolgozók etették és gondozták őket, ám a gyár leállásával egyik napról a másikra megszűnt számukra a táplálék és a biztonság.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

