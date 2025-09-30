szeptember 30., kedd

Volt olyan hír is, ami a szívünket melengette

Ma sem telt eseménytelenül a nap: Dunaújváros és a környék legfrissebb híreit egy helyen találja. Lapozzon bele hírösszefoglalónkba, és maradjon naprakész!

Leáll az iváncsai akkumulátorgyár októbertől

Októbertől másfél hónapra leáll az ország egyik legnagyobb akkuüzeme. Az iváncsai akkugyárban karbantartási munkálatok kezdődnek.

Különleges pillanat, vasúti szerelvény gördült át a folyó felett Dunaújvárosnál – galériával

Egyedi esemény színhelye volt 1977 szeptemberében Dunaújváros, ugyanis ekkor tartották katonai és pártfunkcionáriusok jelenlétében a TS vasúti uszályhíd bemutatóját. Amin aztán vasúti szerelvény haladt át.

Összefogással mentik a vasműs macskákat

A Dunaferr bezárása után nemcsak emberek maradtak munka nélkül, hanem állatok is gazdátlanul. A vasműs macskák sorsa sokáig bizonytalan volt: a dolgozók etették és gondozták őket, ám a gyár leállásával egyik napról a másikra megszűnt számukra a táplálék és a biztonság.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

