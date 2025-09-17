szeptember 17., szerda

Kulcs

1 órája

Figyelem! Ezen a településen átmeneti vízhiány várható!

Címkék#kulcs#DRV Zrt#karbantartartás#vízhiányra#lakosság

A DRV Zrt. tájékoztatása szerint 2025. szeptember 19-én, pénteken 8:00 és 16:00 óra között karbantartási munkálatokat végeznek a kulcsi víztoronynál.

A mosatás miatt az érintett területen, azaz Kulcs teljes közigazgatási területén, nyomáscsökkenés és esetenként átmeneti vízhiány is előfordulhat. A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy a munkálatok időtartama alatt a vízszolgáltatás szünetelése hosszabb ideig is elhúzódhat, vagy a karbantartás időpontja módosulhat. A DRV Zrt. azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatást a lehető leghamarabb helyreállítsa. Kérik a lakosok megértését és türelmét a munkálatok idején. További információkért a DRV-infovonalán lehet érdeklődni a 06 80 240 240-es számon, az 1-es menüpont választásával – írta Kulcs község.

vízhiány
Karbantartás miatt átmeneti víznyomáscsökkenés és vízhiány lehet Kulcson.
Forrás: Canva

 

