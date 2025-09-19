A folyó szintje ismét kis mértékben emelkedett

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott jelentős változást, ugyanakkor több helyszínen kisebb mértékű emelkedés tapasztalható. Bár a települések között akadnak eltérések, a folyó szintje összességében továbbra is alacsony. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján több településen is növekedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás növekedést jelez

A Duna továbbra is enyhe, de folyamatos mozgásban van a környező települések térségében. A legfrissebb adatok szerint a vízszint tovább emelkedett, ugyanakkor jelentős változás egyelőre nem tapasztalható.

Ercsi térségében jelenleg 42 centiméteres vízállást mértek, ami 11 centiméterrel haladja meg az előző napi értéket.

Adonynál 66 centiméteres vízszintet rögzítettek, ami 19 centiméteres emelkedést jelent. A Duna hőmérséklete ebben a térségben 19,9 °C.

Dunaújváros környékén 39 centiméteres vízállást mértek, ami 20 centiméterrel magasabb a tegnapinál. A víz hőmérséklete itt 18,7 °C.

Dunaföldvár esetében azonban jelenleg nem áll rendelkezésre mérési adat.