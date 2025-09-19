szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

11°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Duna

57 perce

A folyó szintje ismét kis mértékben emelkedett

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna vízszintje továbbra is ingadozó, a napi mérések pontos képet adnak a folyó aktuális helyzetéről.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott jelentős változást, ugyanakkor több helyszínen kisebb mértékű emelkedés tapasztalható. Bár a települések között akadnak eltérések, a folyó szintje összességében továbbra is alacsony. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai alapján több településen is növekedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás növekedést jelez

A Duna továbbra is enyhe, de folyamatos mozgásban van a környező települések térségében. A legfrissebb adatok szerint a vízszint tovább emelkedett, ugyanakkor jelentős változás egyelőre nem tapasztalható.

Ercsi térségében jelenleg 42 centiméteres vízállást mértek, ami 11 centiméterrel haladja meg az előző napi értéket.

Adonynál 66 centiméteres vízszintet rögzítettek, ami 19 centiméteres emelkedést jelent. A Duna hőmérséklete ebben a térségben 19,9 °C.

Dunaújváros környékén 39 centiméteres vízállást mértek, ami 20 centiméterrel magasabb a tegnapinál. A víz hőmérséklete itt 18,7 °C.

Dunaföldvár esetében azonban jelenleg nem áll rendelkezésre mérési adat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu