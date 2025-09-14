Jelentősen változott a vízállás több térségben is

A legfrissebb mérések alapján a Duna vízállása a térségben a Duna vízállása jelentősen változott az elmúlt 24 órában. A települések között eltérő képet mutat a folyó vízállása, de összességében továbbra is alacsonyan mozog. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.

A vízállás adatai szerint több településnél is jelentős változás történt

Az adatok alapján lassú áramlás, folyamatos változás a vízállásban

A Duna továbbra is mozgásban van a környékbeli településeknél, a legfrissebb mérések pedig jelentősebb változásokat mutatnak. Ercsinél 32 centiméter a vízállás, amely az elmúlt 24 órában 11 centiméterrel módosult. Adonynál 51 centimétert mértek, itt 13 centis eltérés látszik, miközben a víz hőmérséklete 21,8 °C. Dunaújvárosnál jelenleg 23 centiméter a vízállás, ami egy nap alatt 14 centit változott, a víz hőmérséklete pedig 21 °C. Dunaföldvárnál -95 centiméteres vízszintet mértek, ahol 16 centiméteres változás történt, a hőmérséklet pedig 21,3 °C.