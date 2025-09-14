szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízállás

39 perce

Jelentősen változott a vízállás több térségben is

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna vízjárása mindig változó. A vízállás értékei naponta árulkodnak a folyó aktuális helyzetéről.

Duol.hu

A legfrissebb mérések alapján a Duna vízállása a térségben a Duna vízállása jelentősen változott az elmúlt 24 órában. A települések között eltérő képet mutat a folyó vízállása, de összességében továbbra is alacsonyan mozog. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai szerint több településnél is jelentős változás történt

Az adatok alapján lassú áramlás, folyamatos változás a vízállásban

A Duna továbbra is mozgásban van a környékbeli településeknél, a legfrissebb mérések pedig jelentősebb változásokat mutatnak. Ercsinél 32 centiméter a vízállás, amely az elmúlt 24 órában 11 centiméterrel módosult. Adonynál 51 centimétert mértek, itt 13 centis eltérés látszik, miközben a víz hőmérséklete 21,8 °C. Dunaújvárosnál jelenleg 23 centiméter a vízállás, ami egy nap alatt 14 centit változott, a víz hőmérséklete pedig 21 °C. Dunaföldvárnál -95 centiméteres vízszintet mértek, ahol 16 centiméteres változás történt, a hőmérséklet pedig 21,3 °C.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu