Centiről centire apad a folyó a településeknél

A Duna továbbra is apad a térségben, a legfrissebb mérési adatok szinte mindenhol negatív tartományhoz közeli vagy már az alatti vízszintet mutatnak. A folyó hőmérséklete viszont 22 fok körül alakul, így barátságosan meleg maradt. Mutatjuk a legfrissebb hydroinfo.hu adatokat, ilyen a Duna vízállása jelenleg.

A vízállás adatai szerint most is apadóban van a Duna.

A vízállás minden településnél a folyó lassú apadását mutatja

Ercsinél mindössze 4 centiméter a vízállás, ami az elmúlt 24 órában további 2 centivel lett kevesebb. Adonynál 23 centimétert mértek, itt 4 centis csökkenést regisztráltak, a víz hőmérséklete pedig 22,7 °C.

Dunaújvárosnál a vízszint már negatív tartományban van: -3 centiméter, ami egy nap alatt 5 centiméteres apadást jelent. A víz hőmérséklete 21,9 °C.

Dunaföldvárnál még alacsonyabb értéket mértek, a vízszint -120 centiméter, ami 24 óra alatt további 7 centivel csökkent. A víz hőmérséklete itt 22,2 °C.