4 órája

Helyenként növekvő vízállás a Dunán

A legújabb adatok szerint a Duna vízállása változatlan, a folyó hőmérséklete pedig továbbra is kellemes, nyárias hangulatot idéz.

Duol.hu

A legfrissebb mérések alapján a Duna vízállása a térségben többnyire enyhe csökkenést mutat, bár Dunaföldvárnál kisebb emelkedés figyelhető meg. Több helyen a vízszint még mindig alacsony, de a folyó hőmérséklete továbbra is kellemes, jellemzően 21–22 °C körül alakul. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai szerint most is apadóban van a Duna.

A Duna vízállása a térségben többnyire enyhén apadó tendenciát mutat

Ercsinél a Duna vízállása jelenleg 10 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 4 centiméterrel csökkent.

Adonynál a mérce 30 centimétert mutat, ez 2 centiméteres apadást jelent egy nap alatt. A víz hőmérséklete itt 22,2 °C.

Dunaújváros térségében a vízszint már nem süllyed a negatív tartományba: jelenleg 4 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 1 centiméteres csökkenést jelent. A víz hőmérséklete 21,5 °C.

Dunaföldvárnál ennél is alacsonyabb szintet mértek: a vízállás –112 centiméter, ugyanakkor az elmúlt 24 órában 3 centiméteres emelkedés tapasztalható. A víz hőmérséklete 21,9 °C.

 

