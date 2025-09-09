szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízállás

7 órája

Enyhe emelkedés a Duna vízszintjében

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A legfrissebb mérési adatok szerint a Duna vízszintje mindenhol kis mértékben emelkedett, a víz hőmérséklete pedig továbbra is nyárias.

Duol.hu

A legfrissebb mérések alapján a Duna vízállása a térségben enyhe emelkedést mutat: több helyen még mindig a negatív tartomány közelében jár, de az adatok szerint a szint fokozatosan nő. A folyó hőmérséklete továbbra is kellemes, jellemzően 22 °C körül alakul. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai szerint most is apadóban van a Duna.

Az adatok alapján a Duna vízállása minden mérési ponton enyhe, de tartós emelkedést mutat

Ercsinél a Duna vízállása jelenleg 14 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 17 centiméterrel emelkedett.

Adonynál a mérce 33 centimétert mutat, ez 18 centiméteres növekedést jelent egy nap alatt. A víz hőmérséklete itt 22,2 °C.

Dunaújváros térségében a vízszint már nem esik a negatív tartományba, jelenleg 4 centiméter, ami 16 centiméteres emelkedést jelent az elmúlt 24 órában. A víz hőmérséklete 21,5 °C.

Dunaföldvárnál még alacsonyabb szintet mértek: a vízállás –115 centiméter, amely szintén 16 centiméteres emelkedést mutat az elmúlt 24 órában. A víz hőmérséklete itt 21,9 °C.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu