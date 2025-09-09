Enyhe emelkedés a Duna vízszintjében

A legfrissebb mérések alapján a Duna vízállása a térségben enyhe emelkedést mutat: több helyen még mindig a negatív tartomány közelében jár, de az adatok szerint a szint fokozatosan nő. A folyó hőmérséklete továbbra is kellemes, jellemzően 22 °C körül alakul. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.

A vízállás adatai szerint most is apadóban van a Duna.

Az adatok alapján a Duna vízállása minden mérési ponton enyhe, de tartós emelkedést mutat

Ercsinél a Duna vízállása jelenleg 14 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 17 centiméterrel emelkedett.

Adonynál a mérce 33 centimétert mutat, ez 18 centiméteres növekedést jelent egy nap alatt. A víz hőmérséklete itt 22,2 °C.

Dunaújváros térségében a vízszint már nem esik a negatív tartományba, jelenleg 4 centiméter, ami 16 centiméteres emelkedést jelent az elmúlt 24 órában. A víz hőmérséklete 21,5 °C.

Dunaföldvárnál még alacsonyabb szintet mértek: a vízállás –115 centiméter, amely szintén 16 centiméteres emelkedést mutat az elmúlt 24 órában. A víz hőmérséklete itt 21,9 °C.